啥餐廳漲價仍會吃？台人指「王品2間」不敗：還排不到隊

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對此，就有一名網友於PTT八卦板上發文，指出石二鍋基本品項大約250元左右，而官網有標榜食材都有選用產地跟認證保證，「而那種小吃的臭臭鍋150左右，但品質感覺沒什麼保障」，讓他好奇詢問「這樣相比之下選石二鍋越來越多人，有卦否」。
貼文一出，瞬間就引來不少網友認同留言，「排不到隊，台灣人最愛」、「火鍋控認真回，石二鍋在火鍋界CP值真的高」、「本體是冬瓜檸檬冰砂的火鍋店」、「石二鍋拼的是翻桌率，所以cp值才越來越高」、「現在臭臭鍋要150？我記憶還停留在90...」、「對啊，光是食材處理和衛生環境就贏過一堆店了」。
另外，王品旗下火鍋品牌「12mini」也被許多人提及，表示「mini12更實惠，一位難求，薄利多銷，應是王品集團的金雞母，可以選菜多多，完全沒有火鍋料」、「12mini那種定位比較不一樣，比較偏臭臭鍋那種一小鍋煮好給你吃」。
除了上述答案，鄉民亦分享其他餐廳，「鮮友CP值比較高，可是漲價了」、「還好就不差，八方悅也不錯」、「吃20元麵線就好」。
事實上，王品集團先前曾宣布，於10月25日起調整部分品牌價格，包括包括王品、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、西堤、陶板屋、石二鍋、享鴨、青花驕、12mini、The Wang、和牛涮、尬鍋，共計15個品牌，不過強調會努力將平均調幅控制在5%以內，部分中平價品牌仍維持原價。（編輯：陳雅雲）