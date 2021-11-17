COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

經濟學人記者港簽被拒　北京否認香港國安法影響

▲英國期刊《經濟學人》駐港記者黃淑琳的工作簽證被香港政府拒絕延簽。（圖／翻攝自黃淑琳推特）
▲英國期刊《經濟學人》駐港記者黃淑琳的工作簽證被香港政府拒絕延簽。（圖／翻攝自黃淑琳推特）

中央社

2021-11-17 11:48:52

（中央社台北16日電）針對經濟學人（The Economist ）駐香港記者黃淑琳（Sue-Lin Wong）續簽香港工作簽證被拒，中國外交部發言人趙立堅指香港國安法實施後，在港媒體享新聞自由，且當地外媒人數不減反增。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據中國外交部網站發布的15日例行記者會紀錄，趙立堅在會中回答相關提問時，作上述表示。

趙立堅宣稱，香港國安法實施以來，港人和所有在港媒體記者「享有的包括新聞自由在內的各項合法權利和自由」。

他又指，國安法實施後，進入香港的境外新聞媒體及從業者有增無減，截至2021年4月，駐港外媒共有628名持工作簽證的外籍員工，較前一年同期增加98人，年增18.5%。

趙立堅又以經濟學人為例，指一年來該媒體在港外籍員工創下22%的增幅。

他最後稱：「希望有關方面遵守新聞職業道德，客觀、公正地開展涉港報導。」

經濟學人總編輯貝德斯（Zanny Minton Beddoes）12日在聲明說：「香港移民當局拒絕續簽『經濟學人』記者黄淑琳的簽證，我們對於香港當局拒絕續簽的決定感到遺憾，當局也未提出解釋。目前黄淑琳不在香港，我們以她的報導為傲，呼籲香港政府維持外媒採訪准入，這對香港做為一個國際城市的地位非常重要。」

聲明並未提及港府拒發簽證和記者離港的時間。香港明報指，港府入境處回應稱不評論個別個案。

黃淑琳是香港國安法2020年7月生效後，至少第3名簽證被拒的外媒工作者。明報報導，紐約時報（The New York Times）記者儲百亮（Chris Buckley）去年7月簽證不獲續批，香港自由媒體（Hong Kong Free Press ）的外籍編輯尼可拉斯（Aaron Mc Nicholas）當年8月則在送出申請近半年後，獲通知被拒。

更早之前，金融時報（Financial Times）亞洲新聞主編馬凱於2018年（Victor Mallet） 被拒續發簽證。他此前曾在香港外國記者會主持前香港民族黨召集人陳浩天的講座。陳浩天被視為港獨人物。（編輯：沈朋達/周慧盈）1101116

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀