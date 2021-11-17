經濟學人記者港簽被拒　北京否認香港國安法影響

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趙立堅宣稱，香港國安法實施以來，港人和所有在港媒體記者「享有的包括新聞自由在內的各項合法權利和自由」。
他又指，國安法實施後，進入香港的境外新聞媒體及從業者有增無減，截至2021年4月，駐港外媒共有628名持工作簽證的外籍員工，較前一年同期增加98人，年增18.5%。
趙立堅又以經濟學人為例，指一年來該媒體在港外籍員工創下22%的增幅。
他最後稱：「希望有關方面遵守新聞職業道德，客觀、公正地開展涉港報導。」
經濟學人總編輯貝德斯（Zanny Minton Beddoes）12日在聲明說：「香港移民當局拒絕續簽『經濟學人』記者黄淑琳的簽證，我們對於香港當局拒絕續簽的決定感到遺憾，當局也未提出解釋。目前黄淑琳不在香港，我們以她的報導為傲，呼籲香港政府維持外媒採訪准入，這對香港做為一個國際城市的地位非常重要。」
聲明並未提及港府拒發簽證和記者離港的時間。香港明報指，港府入境處回應稱不評論個別個案。
黃淑琳是香港國安法2020年7月生效後，至少第3名簽證被拒的外媒工作者。明報報導，紐約時報（The New York Times）記者儲百亮（Chris Buckley）去年7月簽證不獲續批，香港自由媒體（Hong Kong Free Press ）的外籍編輯尼可拉斯（Aaron Mc Nicholas）當年8月則在送出申請近半年後，獲通知被拒。
更早之前，金融時報（Financial Times）亞洲新聞主編馬凱於2018年（Victor Mallet） 被拒續發簽證。他此前曾在香港外國記者會主持前香港民族黨召集人陳浩天的講座。陳浩天被視為港獨人物。（編輯：沈朋達/周慧盈）1101116