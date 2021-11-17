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泰國瑪雅灣封灘3年　預計2022重新對外開放

▲泰國知名海灘瑪雅灣無法負荷過多遊客衝擊環境，泰國政府2018年中宣布關閉瑪雅灣，預計明年1月重新開放瑪雅灣。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國知名海灘瑪雅灣無法負荷過多遊客衝擊環境，泰國政府2018年中宣布關閉瑪雅灣，預計明年1月重新開放瑪雅灣。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-17 16:02:20

（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）泰國知名海灘瑪雅灣無法負荷過多遊客衝擊環境，泰國政府2018年中宣布關閉瑪雅灣。經過3年多的修復，泰國政府預計明年1月重新開放瑪雅灣，但將有人數及時間限制。

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瑪雅灣（Maya Bay）位於泰國南部甲米府（Krabi）外海的小披披島（Ko Phi Phi Ley），占地不大，僅約250公尺長，但因為好萊塢電影海灘（The Beach）在此取景而聲名大噪，尖峰季節每天有5000人次造訪探訪美景。

大量遊客帶來大量的垃圾，對瑪雅灣生態造成嚴重負擔。2018年6月1日，泰國政府宣布關閉瑪雅灣，讓海灣休養生息，但瑪雅灣受損太嚴重，短期內無法恢復。泰國國家公園局2019年5月8日宣布瑪雅灣將繼續關閉到2021年中。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，經過3年多的修復，自然資源及環境部長沃拉烏（Varawut Silpa-archa）昨天宣布瑪雅灣預計將在明年1月重新對外開放，國家公園當局正在重新整修碼頭，並劃定遊客可造訪區域。

沃拉烏表示，瑪雅灣重新開放後將有嚴格規定，設有每天遊客人數上限，每天開放時間從早上10時到下午4時，每名遊客只能在指定區域游泳1小時以保護珊瑚礁，船隻只能泊靠島的另一頭而不能直接停靠瑪雅灣。

為了防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，泰國自去年4月封鎖國門，重創這個觀光大國的經濟發展，瑪雅灣的重新開放預計可為泰國重啟觀光帶來更多賣點。

泰國政11月1日起讓來自63個國家和地區的旅客只要完整接種疫苗，抵達當天在旅館等待核酸檢測結果確認陰性後就可以在泰國境內自由移動。首波名單包括中國、香港、美國、英國、澳洲、紐西蘭、新加坡、韓國、日本、台灣和歐盟多數國家等。（編輯：韋樞）1101116

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