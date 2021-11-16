別憋尿！小心細菌感染恐傷腎。醫：女性風險更高要注意！

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憋尿容易細菌感染，女性更為常見要注意！
憋尿的短期影響
曾郁文醫師表示，憋尿對身體的影響，從短期來看，容易讓細菌有機可乘，使得下泌尿道感染，引起尿道炎，進而出現排尿疼痛、灼熱等不適。而女性的尿道至膀胱僅約有3~4公分的距離，相較男性約17~18公分短了不少，因此細菌感染的風險將對來得更高。若情況沒有改善，細菌也會在體內不斷增長，甚至向上感染，引起膀胱炎，患者便可能有血尿、下腹疼痛等症狀出現。再更進一步則會形成腎盂腎炎，患者則會出現腰痛、血尿、甚至發燒等症狀，這在性別比例上來看，女性明顯比男性常見。
憋尿的長期影響
憋尿對身體的影響，若是從長期來看，則有可能因為泌尿道反覆感染發炎刺激膀胱神經，導致膀胱不正常收縮，頻尿的情況越來越明顯，且隨年齡增加愈加嚴重，形成所謂的「膀胱過動症」。曾郁文醫師提醒，若在沒有額外多喝水的情況下，排尿頻率變高，白天排尿超過８次，晚上超過２次，或是一有尿意就無法忍耐，甚至在想解尿時，還來不及走到廁所，就尿出來等，這些都很有可能是膀胱過動症的徵兆，建議盡早檢查，以避免情況加劇。
有尿就上膀胱會萎縮？醫：並不會。
許多人認為，有尿意就排尿對膀胱不好，可能造成膀胱萎縮，對此曾郁文醫師則認為並不至於，腎臟每小時約可製造70~100c.c的水分，膀胱儲存量則約350~500c.c不等，水喝多的情況下，約一~三小時會上一次廁所是正常的。因此有尿意就上並無妨，反之，在水分攝取不足的情況下，還是頻頻跑廁所，尿量又不多，則需留意膀胱過動症。
簡單「膀胱訓練」有助改善膀胱過動症！
民眾若確診膀胱過動症，曾郁文醫師建議在檢查之後，可透過「膀胱訓練」的方式改善情況，方法很簡單，讓自己維持每日飲水量2000c.c，不過時間上分開攝取，例如分十次200c.c，如有尿意，可適度延後半小時，藉此訓練膀胱儲水能力，隨情況日益改善，可再適度調整半小時。不過也提醒注意，此訓練並非憋尿，時間調整不宜過多，且不可不喝水，否則不僅無法訓練膀胱，還可能增加尿道感染風險。
防範私密處感染，醫教４招有助保養！
防範泌尿道等私密處感染，除了本此討論的別憋尿，以及前述所提及的多喝水外，曾郁文醫師也建議，平時可適量攝取蔓越莓，其對於防範尿道感染有不少幫助，雖不在於可以殺菌，但花青素可使壞菌不易附著泌尿道黏膜，藉此有助預防細菌感染，不過畢竟是食物，因此沒有治療效果。
女性方面，曾郁文醫師也建議留意小便後的擦拭方式，以往大多鼓勵女性由前向後擦拭，避免將位於後端肛門一帶的細菌往前帶。隨醫學進步，資訊也得更新，現多提倡女性擦拭尿道時以定點吸附的方式進行，約沾3~5秒便可換一張衛生紙，如此更有助避免擦拭行為增加細菌感染風險。而女性私密處保養也包括了陰道，陰道保養可適度攝取益生菌，因為陰道一帶的好菌與乳酸菌息息相關，可補充洛德乳桿菌、鼠李糖乳桿菌，幫助陰道維持在弱酸性，幫助益菌增長，對於防範陰道感染是相當不錯的選擇。