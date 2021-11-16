簡單防範天冷６疾病風險！醫：睡覺放件外套助防心肌梗塞。

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中風、心肌梗塞：
洪暐傑醫師表示，天氣冷血管收縮，容易引起心、腦血管疾病的問題，例如腦中風、心肌梗塞。且不單僅限於寒冷，也包括溫度變化過大，例如太冷或太熱，像是在較冷的浴室洗熱水澡，又或者是洗完澡後從溫暖的浴室回到較冷的房間等。這些情況年長、三高等慢性疾病者、有心、腦血管疾病史者等風險族群更要注意。
因此防範中風、心肌梗塞等，醫師提醒，平時應做好保暖，除了適度添加衣物外，頸部禦寒也很重要。洗澡前建議先用熱水暖暖浴室再進入然後脫衣；洗澡時先用溫熱水暖暖手腳再沖身體；洗澡後則先穿好衣服再出浴室。睡覺時，也建議放件外套於伸手可及之處，以利夜間上廁所時做好保暖。而慢性病族群自然更要穩定控制病情。
除此之外，也留意中風及心肌梗塞徵兆，若有臉歪嘴斜、出現單邊無力等肢體障礙、講話口齒不清等，可能為中風，用「微笑、舉手、說你好」的方式檢視。而胸悶、胸痛、甚至延伸至肩部、頸部、背部等，則可能為心肌梗塞，亦可能因不適冒冷汗、喘不過氣。如有上述情況應盡早就醫！
呼吸道疾病：
洪暐傑醫師指出，天冷之際是病菌活躍度最高的時後，因此現階段民眾除了需對新冠病毒有所防範以外，另外也包括了流感病毒及肺炎鏈球菌。而冬季也有不少聚會活動，例如聖誕節、跨年、過年等，若當中有人受到感染，其他人受到感染的風險也會提高。另一方面，天冷也容易讓氣管收縮，使得氣喘、呼吸道過敏加劇。
醫師建議，即便現在國內疫情控制得宜，民眾還是應持續做好防疫，不可完全鬆懈，除了盡早接種新冠疫苗，也建議接種流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，更有助提升保護力。平時也可以再多戴一層布口罩，避免直接吸入冷空氣，降低氣喘、呼吸道過敏的機會。當然，多戴一層口罩有可能擠壓原本防疫用的口罩而出現細縫，因此也要留意完全密合，以助防疫。
糖尿病低血糖、併發症：
洪暐傑醫師指出，糖尿病患者更需注意寒冷的天氣，因為患者容易有各項併發症，包括前述提到的中風、心肌梗塞等大、小血管問題，天冷血管收縮，易釀成周邊動脈阻塞，發生機率也就更高。其他併發症也包括神經病變，患者也容易因此忽略寒冷的感覺，暴露於風險當中而不自知。而若藥物使用不當，患者也容易出現低血糖的情況，但同時因為天冷的關係，往往讓患者忽略低血糖發冷的警訊，嚴重可能休克、喪命。
因此呼籲糖尿病患者，天冷時也更需要注意保暖，且務必規律用藥，而若有感覺到發冷、手抖、心悸等症狀時也應提高警覺，別忽略了低血糖警訊。另外也提醒，糖友也盡量避免冬季進補，洪暐傑醫師表示，進補的概念出自於早期社會營養較缺乏之時，現代普遍營養過盛，其實沒有進補的必要，補的大多是心靈層面，而糖友不論是以羊肉爐、薑母鴨等方式進補，都容易使得血糖飆高，且也多為重鹹、高蛋白，容易增加腎臟負擔，建議維持原本的健康飲食即可。
冬季皮膚癢：
冬季皮膚癢，最常見出自於乾燥所引起的「缺脂性濕疹」，當保護肌膚的油脂因乾燥而減少，便有可能出現乾癢的情況，各種過敏原也容易從皮膚細微裂痕長驅直入。值得注意的是，很多人會誤以為是不乾淨而不斷沖洗，使得原本所剩不多的油脂持續被沖刷掉。也有民眾會用熱水沖洗，試圖以熱水刺激蓋過發癢的不適，但這情況也容易使得病況加劇，甚至引起皮膚發炎。
洪暐傑醫師建議，防範、改善冬季皮膚癢，最主要就是保濕鎖水，建議可使用沒有人工添加物的乳液，並避免使用洗淨力過強的肥皂或沐浴乳等。而若真的出現皮膚乾癢，除了避免抓癢外，上述的不良行為也應避免，建議以冰鎮的方式止癢，最好的改善方式自然還是請醫師協助為佳。
骨折：
冬季天氣濕冷、環境不易乾燥、容易滑倒，進而產生骨折，特別在浴室更要留意。且也因太陽照射較為不足、民眾外出減少，普遍有維生素D不足的情況，這也容易影響骨密度，增加跌打損傷時發生骨折的風險。且活動減少，肌肉保護下降，也是骨折的風險之一。
洪暐傑醫師提醒，冬季應多留意環境地板保持乾燥、止滑，以免發生危險，若浴室有窗戶，建議敞開通風，若沒有窗戶，可使用電風扇、除濕機等。而有太陽露臉時，可把握機會多曬曬太陽，平時也可以直接從保養品攝取維生素D，以利維持骨密度。並不論在家或戶外，皆可維持簡單運動的好習慣，更有助保護骨骼。
憂鬱症：
冬季除了時常陰雨綿綿，容易使得人心情低落，也因為日照不足的關係，血清素濃度就可能受到影響，血清素與情緒息息相關，若缺乏，便容易出現憂鬱等負面情緒，若更嚴重、持續沒有改善，也可能形成精神相關疾病，如憂鬱症。
洪暐傑醫師建議，民眾平時可多留意適度攝取水果的養分，大多數水果當中含有色胺酸，其為血清素的原料，有助彌補因日曬所造成的分泌不足，另外像是香蕉、牛奶等，也是有助於舒緩情緒的食材。平時不論在家或戶外也一樣可以保持運動習慣，或是多元培養興趣，有助避免憂鬱情形出現。平時也可以多加觀察，若近兩周內頻繁出現憂鬱的情況，以及兩周內明顯對以往喜歡的事物逐漸失去興趣，便建議及早追蹤。