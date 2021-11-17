採用五門斜背設計　全新 2023 Acura Integra Prototype 原型車登場

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外觀方面，全新 Integra Prototype 原型車採用五門斜背的跑房車造型，採用向 2000~2001 年式 Integra Type R 致敬的 Phoenix Yellow 黃色車身塗裝，車頭配置 JewelEye® LED 頭燈組，全車包括水箱罩、車頂、車外後視鏡蓋、後下擾流、行李廂蓋鴨尾等車身細節均施以 Berlina 亮黑色烤漆，車側加入 INTEGRA 字樣彩繪，足踏 19 吋消光黑色五幅雙肋式鋁合金輪圈搭配 Indy 黃色烤漆 Brembo 煞車卡鉗，車尾配置 Chicane 造型單件式 LED 尾燈組。
動力配置方面，全新 Integra Prototype 原型車將採用高輸出版本的 1.5 升 VTEC 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，標準搭配 6 速手排變速箱及限滑差速器，詳細的規格與輸出表現尚未揭露。
發表全新 Integra Prototype 原型車後，Acura 將在明年上半年釋出量產版本更進一步的規格資訊，目前已確認將在美國 Marysville Auto Plant 工廠與現行 TLX 混線生產。Integra 車系為 Acura 在 1986 年 3 月 27 日登場時，最早推出的 2 款車型之一，另一款為 Legend。Integra 發表後，產地維持在日本鈴鹿，在北美歷經 5 個世代的發展，最終於 2006 年停產走入歷史。目前在國內可以見到的 Integra 多半是貿易商或者車主自辦進口引進。7Car<小七車觀點> 將持續追蹤更多關於全新 Integra 的消息，敬請留意。