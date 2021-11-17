Toyota Corolla Cross No.035 ---- 便利性極高的 One Touch 車窗按鍵

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的 One-Touch 功能與過去長測車輛 Altis 或者其他車款相同，採用相當常見的兩段式調整，按壓或者拉起到底便可一鍵將車窗降下或關閉，在 Corolla Cross 車系上，四門電動窗均附 One-Touch 功能是全車系的標準配置，同時具備防夾機能，駕駛及乘客可依照需求來升降車窗，使用便利度相當出色，進而提升了乘客的乘坐體驗。
而 One-Touch 功能加以熟悉之後可說是回不去了，尤其是不用同時再一手操作車窗按鍵、一手操作方向盤駕車，降低駕駛分心的機率，其實對於行車安全也有助益。不過在其他設計細節上，唯獨在夜間使用時，指示照明僅有駕駛座電動窗，其餘按鍵皆沒有光源指示，顯得有些不便，若後續能將全部按鍵加入指示光源，相信更能增添使用上的便利性與車室氛圍。
一般來說，在成本錙銖必較的平價車上，四門窗戶上、下皆為 One-Touch 的設計並非每台車都有的設計，通常只有駕駛座有此功能，而除了中大型休旅車之外， Corolla Cross 對照同價格帶且較小尺碼的跨界休旅，這項配備是相對有優勢的。
本週使用情形方面，Corolla Cross 在 11/11 加油時因油槍問題因素，先後兩次才將油桶加滿，兩次合計共添加 26.54 公升的 92 無鉛汽油 ，自前一次加滿油行駛 273.5 公里，換算平均油耗約為 10.3km/L，此桶油主要都在台北市區行駛，也涵蓋部分快速道路，全車機能運作均正常。
Corolla Cross 本周兩次合計共添加 26.54 公升的 92 無鉛汽油 ，自前一次加滿油行駛 273.5 公里，換算平均油耗約為 10.3km/L。