Citroën C5 Aircross No.001 ---- 想買全新雪鐵龍的多年夢想

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近年來小七哥忙於經營本站，期間有多次前往展示中心賞車，但遲遲未下定決心購買，直到今年才順利完成願望，正式購入 C5 Aircross，編成為 FEEL 等級，目前交車已約莫 1 個月餘，累積里程約 1,100 公里。因篇幅因素，在 Kuga ST-Line 完成測試關箱結案後，將自本週起以每週一篇的方式，陸續分享使用心得。
C5 Aircross 為小七哥車庫中的第五輛 Citroën，購買 C5 Aircross 後，決定長期持有。小七哥認為，Citroën 的車款具有一種魔力，過去有許多特殊的設計令人印象深刻，然而近年來的新車因市場的因素，而有較多妥協，但仍相當有其特色。
除了設計之外，Citroën 車款的舒適表現亦屬強項，即便新世代車款已無過去著名的液壓懸吊，但整體的設定與座椅設計還是相當舒適，自 2019 年 C5 Aircross 導入國內後，小七哥多次的試駕中對其舒適表現，與操控上的兼顧，讚譽有佳。
入手 C5 Aircross 以來，小七哥主要均在台北市區作為通勤代步與公務往返之用，行駛約 1,100 公里的路程中，已加油 3 次，第一桶平均油耗數字約為 6.125km/L， 第二桶平均油耗數字約為 8.139km/L，第一桶平均油耗數字約為 9.511km/L。下一篇 C5 Aircross 的長期測試文章，將介紹交車及相關事項，再下一篇則將揭露 1,000 公里回廠定期保養的內容，敬請鎖定。