外觀精進、配備提升　美規 2022 年式 Toyota RAV4 亮相

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2022 年式新增的 SE Hybrid 等級定位較 XSE Hybrid 稍低，外觀採用單色烤漆，內裝配置織布材質座椅、電熱皮質包覆方向盤、電熱雙前座椅、雨滴感應式雨刷 (含除冰功能)、7 吋多媒體觸控螢幕及 6 支揚聲器，另可選配便利套件帶來天窗與電動尾門，而 Audio Plus 套件則可升級為 9 吋多媒體螢幕。
全車系升級可上鎖手套箱及 LED 室內燈，XLE 以上等級換上新款 LED 頭燈並新增車內按鈕背光，Limited 等級新增 8 向電動調整副駕駛座椅，SE、XSE 及 TRD Off-Road 新增 Cavalry Blue 藍車身搭配黑車頂雙色塗裝，XLE Premium、Limited、Adventure 及 TRD Off Road 等級換上新款 LED 前霧燈。
RAV4 車系於 1994 年首發，北美市場於 1996 年初導入，國內總代理和泰汽車選在 2019 年 3 月 4 日正式引進，目前最近的一次編成調整是在今年 5 月 12 日，RAV4 2.0L 汽油車型方面，豪華、尊爵、旗艦三款車型取消車頂架的配置，同時建議售價向下調降，使得售價更新後分別為 95.5 萬元、104 萬元與 109 萬元；2.5L Hybrid 油電車型則是針對旗艦版取消車頂架，售價更新後則為 118 萬元，其中 2.0L 汽油豪華較以往調降了 4,000 元，其餘車型則是調降 5,000 元。另外，躍野冒險版、2.0L Adventure 4WD 以及 2.5L Hybrid 旗艦 4WD 車型的建議售價則保持先前相同不變。