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兩種風情的經典野馬　2022 Ford Mustang Shelby GT500 Heritage Edition /

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-17 16:55:40

Ford 近日在美國推出向 1967 年 Shelby GT500 致敬的 2022 年式 Mustang Shelby GT500 Heritage Edition，以及主打海岸兜風的 Mustang Coastal Limited Edition。

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Mustang Shelby GT500 Heritage Edition 是基於當今性能最強悍的 Shelby GT500 車型打造，在外觀部分採用 Brittany Blue 灰藍色塗裝，搭配 Wimbledon White 白色彩繪，動力來自手工組裝鋁合金 5.2 升 V8 機械增壓汽油引擎，榨出超過 760 匹最大馬力，峰值扭力約為 847Nm，搭配可在 100 毫秒內精確換檔的 TREMEC 7 速雙離合器變速箱，0-100km/h 加速不到 4 秒即可完成， 1/4 英哩加速時間也不到 12 秒，而極速被限制在 290km/h，也配置 Brembo 煞車系統與全車空力套件。

Mustang Coastal Limited Edition 提供搭載 2.3 升直列 4 缸 EcoBoost 渦輪增壓汽油引擎的 Mustang 斜背及敞篷車型選用，在外觀部分配置黑色格狀水箱護罩，足踏 19 吋槍灰色烤漆鋁合金輪圈，而引擎蓋、前門上緣及後葉子板上緣加入帶有 COASTAL LIMITED 字樣的白色條紋，後葉子板增加通風口，門檻採用 COASTAL LIMITED 字樣金屬款式，儀錶台也增加專屬銘牌，車色部分提供 Brittany Blue (灰藍色)、Cyber Orange (橘色) 及 Rapid Red (紅色) 共 3 種選擇。

Ford 在 2022 年式 Mustang 新增與全新 F-150 Raptor 皮卡、Ford GT 賽車與即將登場的 Bronco Raptor 相同的 Code Orange 供 Shelby GT500 選配。國內市場方面，目前福特六和引進的 Mustang 僅有雙門斜背車型，Shelby GT500 及敞篷車型均未導入。

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