導入先進駕駛輔助系統　Lotus Type 132 將搭載光達模組

我是廣告 請繼續往下閱讀
Lotus 的母集團 Geely 旗下品牌 Volvo，在去年 (2020) 宣布將在新世代 SPA2 模組化平台車款導入光達技術，使新車能在高速公路實現全自動駕駛輔助，而今年 Volvo 也預告明年發表的第三代 XC90 將成為首款搭載光達系統的車款。
因此，本次 Lotus Type 132 所搭載的光達技術，極有可能是與同集團的 Volvo 共享，硬體由 Luminar 開發，整合於車頂前端並具備升降隱藏功能，搭配 Zenseact 與 Luminar 開發的軟體，輔以 nVIDIA 開發的 DRIVE Orin 自動駕駛運算中樞，透過發射數百萬道雷射脈衝訊號感測，可即時以 3D 方式掃描周圍環境，無需網路連線便可繪製即時地圖資訊，來達成全自動駕駛功能，只要車輛所在地法規允許，即可啟用 Highway Pilot 高速公路自動駕駛系統。
從先前 Lotus 釋出的車頭局部照片及影片，可看出 Type 132 將搭載主動式進氣調節系統，滿足空力與散熱需求，其餘細節尚未曝光。Type 132 將擁有 E-segment 的車身尺碼，採用全新的 Premium Architecture 平台打造，可對應 90kWh 及 120kWh 兩種電池容量，搭配 800V 的充電架構。關於 Lotus Type 132 的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。