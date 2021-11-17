新增 Midnight Edition 黑化套件選配　美規 2022 年式 Nissan Sentra 正式上市

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美規 2022 年式 Sentra SR 車型新增 Midnight Edition 套件供選配，內容包含黑色烤漆 V-Motion 水箱護罩、黑色烤漆 18 吋鋁合金輪圈、黑色銘牌、黑色烤漆行李廂蓋尾翼及黑色烤漆後下擾流。另外則針對 SV 車型提供 All-Weather 套件，包含雙區恆溫空調、電熱前座椅、電熱方向盤及遙控引擎啟動功能。
安全輔助方面，美規 2022 年式 Sentra 全車系標準配備 Nissan Safety Shield® 360 系統，包含六項駕駛輔助機能，分別是具有行人偵測功能的 Automatic Emergency Braking 主動緊急制動系統、Blind Spot Warning 盲點警示、Rear Cross Traffic Alert 後方交通警示、Lane Departure Warning 車道偏離警示、High Beam Assist 遠光燈輔助和 Rear Automatic Braking 後方主動煞停。
動力配置與底盤方面，美規 2022 年式 Sentra 維持採用 2.0 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，最大馬力 149 匹，峰值扭力 198Nm，搭配 XTronic CVT 無段變速系統及前輪驅動。
國內市場方面，Nissan 總代理裕隆日產汽車於去年 (2020) 10/6 正式推出新世代 Sentra，後續在今年 4 月時推出悅目特仕套件供消費者加價新台幣 1 萬元選配，而今年 11/3 則發表 Sentra 黑帶魅力版，提供 2 個配備等級，建議售價分別是新台幣 81.4 萬元及 85 萬元起。