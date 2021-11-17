暢銷休旅升格七人座 Volkswagen Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premiu

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新在哪裡?
●此次為第二代小改款車型
●全面搭載 2.0 升 EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎
●全車系標配 4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統
●車長相較現行款增加 25mm (台規舊款為 4701mm；新款為 4726mm )
●全車系提供 IQ.LIGHT LED Matrix 矩陣式頭燈，內建動態式的 LED 方向燈
●水箱護罩導入連貫式 LED 定位燈搭配燻黑尾燈與標準版區隔車格定位
●前保險桿氣壩加入環狀霧銀飾條
為了與標準版區隔定位，此次小改款 Tiguan Allspace 配備上更為豐富，將 IQ.LIGHT 智慧燈組 LED Matrix 矩陣式頭燈與 4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統列為全車系標配，同時全面搭載 2.0 升 EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎，首波提供 330TSI Elegance、330 TSI Elegance Premium 和 380TSI R-Line Performance 三種規格，預售價依序為 152.8 萬、162.8 萬和 189.8 萬起。
小改款 Tiguan Allspace 的車身長寬高為 4,726x1,839x1,686 (mm)，軸距則為 2,789mm。在外觀上，小改款 Tiguan Allspace 既然為 Tiguan 為基底延伸為 5+2 座車款，同樣運用了 Volkswagen 新世代設計語彙， 換上全新設計的前保險桿和下氣壩，同時增列銀色飾條點綴，且加入與 Arteon 及 Golf 8 車系的水箱護罩連貫式 LED 定位燈，LED 尾燈也採燻黑設計，在夜晚時特別獨具辨識度。在尺碼方面，其 4,726mm 的車長也相較現行款增加了 25mm，不過軸距則略減 1mm，但仍不減拉長比例後的身形風範。
IQ.LIGHT 智慧燈組 LED Matrix 矩陣式頭燈為此次小改款的標準配備。
Tiguan Allspace 具有與 Arteon 及 Golf 8 車系的水箱護罩連貫式 LED 定位燈。
多元的車身套件組合向來是 Tiguan 車系的特色，此次 Tiguan Allspace 330TSI Elegance Premium 相較於與 Tiguan 330 TSI Elegance Premium 在氣壩周圍加入霧銀飾條營造更細膩的質感。
側邊銘牌也清楚標示出 Allspace 的身分。
Tiguan Allspace 330TSI Elegance Premium 採雙色切消鋁圈，配胎尺碼為 235/50 R19。
LED 尾燈採用燻黑設計。進入到車內，Tiguan Allspace 的變動幅度與先前試駕的 Tiguan 相同，追加導入 10.25 吋全邏輯數位化儀表及第三代 MIB 模組化資訊娛樂系統，搭配 Soft Key 全平面虛擬按鍵及手勢控制功能，也具備原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射 (含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay)、觸控式三區電子恆溫空調及 30 色車室氛圍燈。且雙前座具有加熱以及通風功能，本次試駕的 330TSI Elegance Premium 更增加前乘客座多向電動調整附記憶功能和 HUD 抬頭顯示器，豐富的配備項目提供改款 Tiguan Allspace 更好的市場競爭力。
小改款 Tiguan 換上帶有新廠徽的三幅式真皮多功能方向盤，整體握感舒適度不錯，還具備電熱功能。
本次試駕的 330TSI Elegance Premium 標準搭載 HUD 抬頭顯示器，可利用方向盤座左側的控制旋鈕進行操作。
全車系配備 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表，支援豐富而清晰的多種顯示方式，兩側以 LED 燈號顯示水溫及油量。
9.2 吋第三代 MIB 模組化資訊娛樂系統，搭配 Soft Key 全平面虛擬按鍵及手勢控制功能，也具備原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射（含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay)。
Air Care Climatronic 觸控式三區電子恆溫空調為 Tiguan 車系標準配備。
Tiguan Allspace 全車系具備雙前座電動加熱/通風功能。
中控台下方配置具止滑功能的置物空間，也提供 2 組 USB Type-C 插座及 12V 電源插座。
本次試駕車配有無線充電板。
置杯座隱藏在拉簾下方。
雖無全景天窗的配置，但頂棚配置了四組隱藏的收納空間。
Vienna 運動型真皮座椅與改款前並無不同，雙前座皆配備多向電動調整功能，包覆性與支撐性達到水準之內。。
後座空間充裕，座椅可進行前後滑移及傾斜角度調整，支撐性良好。
後座乘客享有專屬的恆溫空調區域及出風口，中船下方設有 USB Type-C 插座及 12V 電源插座。
第三排座椅其空間與座椅大小較適合孩童乘坐，若為成人乘坐建議短途時使用。
Tiguan Allspace 七人滿載狀態下具備 230 公升的置物空間，透過後座椅背 4/2/4 分離傾倒可提昇至最高 1,775 公升。安全防護方面，小改款 Tiguan Allspace 標準配備 7 具 SRS 輔助系統及 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，並導入 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統與Level 2 半自動駕駛輔助，提供全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統（含 AEB 自動輔助緊急煞車功能)、前方行人監控系統、車側盲點警示系統等、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統、主動乘員防護系統（前方及後方偵測）、RTA 後方橫向車流警示系統 （含煞車輔助功能）、Emergency Assist 緊急待援輔助系統及 Area View 360 度環景顯示等，整體安全防護已達到普遍水準之內。
此回小改款 Tiguan Allspace 全車系搭載 2.0 升 EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 DQ381 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，以 330 TSI 車型來說最大馬力達 190ps，輸出表現較過往再豐沛一點，搭配 4Motion 傳動系統提供更卓越的路面適應能力。
駕駛 Tiguan Allspace 330TSI Elegance 上路，在 DSG 變速箱直接而順暢的傳遞之下，雖然尺碼較 Tiguan 略有放大，但充沛的動力輸出具有較鮮明的衝刺感，且底盤剛性與路感回饋均是 Volkswagen 車系一貫的沉穩且高剛性，方向盤指向性也相當不錯，結合 4Motion 四驅系統對於進階的速度或是路況挑戰都提供了更多信心。
行路品質方面，第二代 Tiguan 優良的 NVH 工程水準也同楊傳承下來，對於路面碎震與側傾的抑制都在可接受的範圍，以平價進口品牌來說隔音表現已達到水準之上，整體乘駕體驗頗為舒適。
SUV 已是目前市場當中戰況最激烈的級距市場，而二代 Tiguan 正是順應休閒遊憩風潮所誕生的車款，其對於品牌而言重要性不言可喻。儘管 Tiguan Allspace 售價定位更高，但如今在小改款 Tiguan 熱銷不斷的情況之下，以目前產品整體成熟度與市場口碑來說，相信仍會持續綻放優異的市場表現。