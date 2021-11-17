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突破都會框架　全新 Mazda CX-50 正式亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-17 16:55:40

Mazda 稍早正式推出專屬北美市場的全新休旅車款 CX-50，其未來將在美國阿拉巴馬州 Huntsville 的  Mazda Toyota Manufacturing (MTM) 工廠生產，預計 2022 年 1 月進入量產階段。

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Mazda CX-50
Mazda CX-50
Mazda CX-50 以粗曠的外型風格擺脫過往都會的形象。
作為 Mazda 車系的最新成員，CX-50 除了保留 Mazda 優異的駕駛動態和美觀設計，此車的定位也擺脫以往都會的形象，換上更為粗曠的外型風格，且具備 i-Activ 全輪驅動 (AWD) 系統和 Mi-Drive 駕駛模式，使車主能夠更深入探索戶外。

Mazda CX-50
Mazda CX-50
方正的輪拱設計為近期日系車款常見的設計元素。
Mazda CX-50
Mazda CX-50
在外觀方面，CX-50 同樣擁有品牌家族的 Kodo 設計，圓潤、修長的車身輪廓賦予動態姿態，向左右外擴的葉子板也更增添越野運動的元素。據原廠所述，為了滿足車主戶外活動，車輛的高度和長度大小適中，同時增強了車頂縱樑和 B 柱門框的剛性，非常適合裝載或固定一般常見的戶外設備，例如車頂行李箱等配置。

Mazda CX-50
Mazda CX-50
方向燈的位置與現行 CX-30 相似。
Mazda CX-50
Mazda CX-50
Mazda CX-50
Mazda CX-50
車尾兩側的進氣孔設計搭配飽滿的葉子板，營造飽滿的運動氣息。
Mazda CX-50
Mazda CX-50
顯著的外擴葉子板一路延伸至後車門把手。
進入到內裝，可以發現與現售的其他車款相似，整體佈局以駕駛為中心，採用極簡化的日式精緻風格，出風口為直立式設計，搭配混合材質皮革、車縫線等元素營造優異的質感氛圍。此外，CX-50 也配有最新的全景式天窗，在戶外休閒時更能貼近大自然。

Mazda CX-50
Mazda CX-50
Mazda CX-50
Mazda CX-50
Mazda CX-50
Mazda CX-50
Mazda CX-50
Mazda CX-50
動力系統部分，原廠表示 CX-50 將搭載 Skyactiv-G 2.5 自然進氣引擎或 Skyactiv-G 2.5 Turbo 引擎，搭配 6 速手自排變速箱，整體設定應與現行的 CX-5 無異。不過未來幾年內，原廠也說明 CX-50 還將提供電動化版本，其中包含現行最常見的油電混合動力。

Mazda 先前宣告將大力推廣休旅車的計劃，除了現有的車款持續販售之外，也將大幅度推動針對市場需求所開發的新車，本次新推出的 CX-50 便是先鋒，以全新的風格定位突破既有的框架，也不免期待其他的新車款。

Mazda CX-50
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