搭載渦輪六缸引擎　Aston Martin DBX Straight-Six 登場

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此次新推出的 DBX Straight-Six 採用排氣量 2,999cc 的直列六缸渦輪增壓引擎，具有 48V 輕油電技術，結合 9 速變速箱與全時四輪驅動系統，可發揮出 435PS / 5900 - 6100rpm 最大馬力，以及 520Nm / 1800 - 5500rpm 最大扭力，從規格數據來看其與 Mercedes-AMG 53 系列的車款均相同。不過受到車型與重量影響，DBX Straight-Six 從靜止加速到 100 公里需 5.4 秒，對照 DBX V8 稍慢 0.9 秒，最高極速則可至 259km/h，而 DBX V8 則可達 291km/h。
在外觀方面，DBX Straight-Six 與 DBX V8 並無過多的差異性，僅輪圈配置不同，同時車側葉子板也多了 Straight-Six 的銘牌說明身分，其餘像是蚌式引擎蓋、日行燈與前車燈分離設計、全橫幅尾燈線條與無框車門等都持續保留下來。
目前 Aston Martin DBX Straight-Six 僅在中國大陸市場販售，並開出 189.8 萬人民幣 (約合新台幣 827 萬) 的建議售價，相較於 DBX V8 較低的入手價格，應能吸引更多買家的注意。