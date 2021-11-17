82.8 萬元起 / 導入全速域 CTS　國內 2022 年式 Mazda CX-30 宣布預計明年 1 月交車

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20S Carbon Edition 配置爍黑車外後視鏡、18 吋爍黑鋁合金輪圈及黑艷運動化織布座椅。全新 2022 年式 Mazda CX-30 入門接單車型 20S 建議售價為 82.8 萬元起，常販車型的正式售價分別為 20S Carbon Edition 89.8 萬元，20S Proactive Touring 98.8 萬元，20S Premium 103.8 萬元及 20S Signature 110.8 萬元。20S Signature 可加價 1 萬元專屬選配 Carbon Edition+ Package，包含酒韻紅真皮座椅、爍黑車外後視鏡與爍黑鋁合金輪圈。
與 Mazda3 相同，2022 年式 CX-30 著重於安全配備上的升級，全速域巡航模式車道維持輔助系統 (CTS)，可隨全速域主動車距控制巡航系統 (MRCC)自時速 0 公里開始同步作動，主動偵測車道兩側標線，並維持車道置中輔助。搭配原有的 360° 環景輔助系統、智慧前行煞車輔助系統 (SBS)、智慧倒車煞車輔助系統 (SBS-R)與智慧後車盲區煞車輔助系統 (SBS-RC)、後車警示功能 (RCTA)等，提供更輕鬆的行車體驗。
20S Signature 車型配有 Signature 專屬亮銀套件，亮銀鍍鉻點綴於方向盤中央、引擎啟動鈕、手套箱開關等處，並配置無邊框後視鏡。20S Signature 車型配有 Signature 專屬亮銀套件，亮銀鍍鉻點綴於方向盤中央、引擎啟動鈕、手套箱開關等處，並配置無邊框後視鏡。20S Carbon Edition 配置爍黑車外後視鏡、18 吋爍黑鋁合金輪圈及黑艷運動化織布座椅，另有倒車顯影系統、雙區恆溫空調與後座出風口、方向盤換檔快撥片、皮質包覆方向盤及排檔桿等。
琉光金新色Mazda CX-30 自引進國內市場販售後，除了 CX-5 擁有穩固的銷售表現之外，CX-30 較 Mazda3 更多的行駛視野與休旅風格，亦佔品牌銷售一席之地，2022 年式車型的推出在強化了引頸期盼的配備後，有望再進一步強化產品競爭力，助於提升銷售表現。