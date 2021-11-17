新增性能前驅鋼砲 128ti　2022 年式 BMW 1 系列全車系登場

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BMW 國內總代理汎德汽車宣布全新 128ti 性能前驅車型正式在台上市。除了 128ti 車型以外，1 系列常販車型依舊維持 118i Edition Sport、118i Edition M、120i Edition M 及 M135i xDrive 車型，建議售價依序為新台幣 159 萬、169 萬、189 萬與 252 萬，其中僅有 M135i xDrive 小漲 2 萬元。
BMW 128ti 擁有專屬套件，包含紅色進氣壩飾條、紅色側裙、ti 字樣車身標誌、紅色 M 煞車套件、18 吋 ti 專屬輪圈、紅色滾邊腳踏墊、紅色縫線儀錶檯、中央扶手紅色縫線、ti 字樣飾徽等。在配備方面，2022 年式 1 系列將電動尾門啟閉系統列為全車系標準配備，同時 120i Edition M、128ti 及 M135i xDrive 新增車況抬頭顯示器，不過原先的手機無線充電則取消。懸吊系統部分，118i Edition Sport、118i Edition M、120i Edition M 採用標準舒適型懸吊，而 128ti 則配置可降低 10mm 車高的 M 跑車化懸吊，M135i xDrive 則維持電子懸吊的配置。
動力部分，此次新增的 BMW 128ti 搭載 2.0 升 TwinPower Turbo 直列 4 汽缸汽油引擎，可於 4,750rpm 時輸出 265 匹最大馬力，400 牛頓米的最大扭力僅在 1,750-4,500rpm 之間均可釋放，搭配 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱，0-100km/h 加速僅需 6.1 秒就可完成。