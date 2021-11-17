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首批 30 輛已完售　Subaru BRZ 開放第二波預售

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-17 16:55:40

Subaru 自 11 月初進行 VIP 專屬貴賓搶先啟動潛銷預售活動，首波 30 台配額已於短短一周時間內迅速完銷，而意美汽車向日本原廠積極爭取更多配額，再度開放 2022 年式第二波預售，同樣提供手排與自排兩個車型，分別是預售接單價依序是 149.8 萬元與 153.8 萬元起。

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第二代 Subaru BRZ 沿用既有的平台打造，但透過新的材質應用，包括增加高張力鋼材使用比例與車體結構膠黏劑，增強焊點的表現來全面提升車身剛性，並分別在車頂、引擎蓋和前葉子板使用鋁合金材質，底盤也導入 Inner Frame 技術，讓副車架的前軸剛性提高 60%。同時首度導入 DP-EPS （Dual Pinion type Electric Power Steering）的轉向系統，以增進激烈操駕時的敏銳度。

車身尺碼長寬高分別是 4,265mm x 1,775mm x 1,310mm，軸距為 2,575mm，車長與軸距都較舊款提升，並降低車身高度。外觀設計上相較舊款更有張力，保險桿兩側的進氣孔設計相當搶眼，搭配全新的 LED 頭燈更顯炯炯有神。

內裝方面採用水平式的中控台設計，配備全新的 7 吋數位儀表板與 8 吋多媒體系統，支援 Apple CarPlay™ 和 Android™Auto 以及Bluetooth® 手機連結功能。座椅鋪陳上依舊維持 2+2 的設計，跑車化桶形座椅透過紅色線縫營造熱血氣息，可折疊的後座也具備一定的空間機能性。

動力部分採用全新的 2.4L DIT FA24 自然進氣水平對臥引擎，其最大馬力可達 228 匹，搭配 6 速手排或 6 速自排的選項，而自排車型也配有 EyeSight 3.0 主動安全科技，讓 BRZ 也能跟上世代潮流。

入門雙門跑車市場需求量雖然不高，但對於熱愛駕馭的玩家來說仍相當有吸引力，從此次 BRZ 接單的表現即可見一斑。

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