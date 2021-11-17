預售價新台幣 166 萬元起　第二代 Lexus NX 正式在台現身

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第二代 NX 於今年 6 月發表，總代理和泰汽車以相當快的速度引進，僅半年內的時間便在國內亮相。第二代 NX 在外觀部分換上全新設計語彙，車頭配置更俐落的燈處搭配 U-shaped 紡錘造型水箱罩，車尾是品牌首款採用 L E X U S 字樣的車型，尺碼也較上一代加大，長寬皆增加 2 公分，高則增加 1.5 公分，軸距增加 3 公分。
內裝部分則成為品牌首款導入 TAZUNA 全環繞駕駛座艙概念的車款，具備觸控螢幕介面，也擁有 E-Latch 電子式門把、SEA 安全離座輔助、Lexus Safety System+ 3.0 智動駕駛輔助系統。
擔綱車系入門動力的 NX 200 為和泰汽車向日本原廠爭取，專為我國開發的車型，採用 2.0 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎搭配 Direct Shift CVT 無段變速系統及前輪驅動，可輸出 173ps 最大馬力及 21kg-m 峰值扭力。配備部分，在菁英版擁有 18 鋁圈、豪華皮革座椅、9.8 吋中控螢幕、8 支揚聲器及 BSM 盲點偵測警示系統，豪華版升級電動尾門、駕駛座電動 8 向調整座椅及駕駛座 2 向電動腰靠。
NX 250 採用 2.5 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎搭配 Direct Shift 8 速手自排變速箱及前輪驅動，可輸出 205ps 最大馬力及 24.6kg-m 峰值扭力。配備部分，豪華版擁有線傳式排檔、18 吋鋁圈、電動尾門、豪華皮革座椅、9.8 吋中控螢幕及 10 支揚聲器，頂級版升級 20 吋鋁圈、電動天窗、腳踢式感應電動尾門、3 眼式頭燈、AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統、轉向輔助燈、豪華真皮座椅、前座通風座椅、駕駛座記憶、駕駛座 4 向電動腰靠及無線充電。
NX 350 採用全新開發的 2.4 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 Direct Shift 8 速手自排變速箱及智慧型全時四輪傳動，可輸出 279ps 最大馬力及 43.8kg-m 峰值扭力。配備部分擁有 F SPORT 專屬套件、20 吋專屬鋁圈、64 色氣氛燈、全景式天窗、3 眼式頭燈、AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統、前座通燈座椅、駕駛座記憶、14 吋中控螢幕、原廠導航、10 支揚聲器、HUD 多功能抬頭顯示器、PVM 360 度環景影像輔助系統及車內電子後視鏡。
NX 350h 採用 2.5 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎、電動馬達及鋰電池模組構成的油電複合動力系統，搭配 ECVT 電子無段變速及前輪驅動，可輸出 243ps 最大綜效馬力。配備部分，豪華版擁有線傳式排檔、18 吋鋁圈、豪華皮革座椅、9.8 吋中控螢幕、10 支揚聲器，頂級版升級 20 吋鋁圈、電動天窗、腳踢式感應電動尾門、3 眼式頭燈、AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統、豪華真皮座椅、前座通風座椅、駕駛座記憶、駕駛座 4 向電動調整，旗艦版升級全景式天窗、64 色氣氛燈、後座加熱座椅、14 吋中控螢幕、原廠導航、Mark Levinson 17 支揚聲器音響、HUD 多功能抬頭顯示器、PVM 360 度環景影像輔助系統、車內電子後視鏡及 Advanced Park 自動停車輔助。
NX 450h+ 為品牌首款 PHEV 插電式油電複合動力，採用 2.5 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎搭配前後軸雙馬達及 18.1kWh 鋰電池模組構成的 PHEV 系統，搭配 ECVT 電子無段變速及 E-Four AWD 電子式四輪傳動系統，可輸出 309ps 最大綜效馬力，在 NEDC 測試下的純電最高續航里程為 80 公里，純電極速為 135km/h。配備部分，豪華版擁有線傳式排檔、18 吋鋁圈、腳踢式感應電動尾門、豪華皮革座椅、9.8 吋中控螢幕、10 支揚聲器，F SPORT 升級 F SPORT 專屬套件、20 吋專屬鋁圈、64 色氣氛燈、電動天窗、3 眼式頭燈、AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統、前座通風座椅、駕駛座記憶、14 吋中控螢幕、原廠導航、10 支揚聲器、HUD 多功能抬頭顯示器、PVM 360 度環景影像輔助系統及車內電子後視鏡。
NX 車系自 2014 年在國內推出以來，受到消費者的歡迎，成為市場上最暢銷的 LSUV，在第二世代中將內外悉數升級，甚至達到全球唯一同時擁有 5 種動力選項的編成規模，足見原廠的重視，相信在銷售表現上可持續亮眼。