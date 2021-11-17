跨界風格再進化　全新小改款 Volkswagen T-Roc 亮相

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Volkswagen T-Roc 最早於 2017 年發表，經過 4 年的銷售勢必要進行更新以合乎市場需求。在外觀方面，小改款 T-Roc 換上新式的廠徽、字標以及 LED 頭燈組與直立 LED 霧燈，取消兼具日行燈與方向燈功能的環形 LED 燈組，若選配矩陣式 IQ Light 智慧頭燈，則會同步將 LED 燈組拉近至水箱護罩內，與 Arteon、Golf 8 看齊。車尾方面，後保險桿經過重新修飾，同時也導入 IQ Light LED 尾燈。
至於性能版 T-Roc R 則有專屬的 R 前後保險桿、燻黑 LED 頭燈、18 吋 Jerez 鋁圈、銀色後視鏡蓋、尾翼及選配的 Akrapovic 排氣系統。
T-Roc 的內裝也進行了完善的更新，最主要變動之一便是換上觸感較柔軟的中控台，取代了舊款的硬塑材質。配備上提供 8 吋數位儀錶板和多媒體系統，依照車型等級不同配置 6.5 吋、8 吋和 9.2 吋螢幕，並支援無線 Apple CarPlay 和 Android Auto，而方向盤也改採 Volkswagen 現行新車使用的三幅式設計。在方面配備方面，IQ.Drive Travel Assist 更新了主動式巡航控制和前方輔助、車道輔助系統，同時停車輔助系統也是標準配置。
動力方面沒有更新，入門級車型依舊配備 1.0 升渦輪增壓三缸引擎，最大馬力為 110 匹，1.5 升渦輪增壓四缸引擎則為 150 匹，兩款車型都是前輪驅動，而 4Motion 全輪驅動則應用在 2.0 升車型上，最大馬力為 190 匹。除汽油車型之外，T-Roc 也針對歐洲市場持續供應 2.0 TDI 柴油車型，分別有 115 匹 (FWD) 和 150 匹 (4Motion) 兩種編成。頂級的性能版本 T-Roc R 同樣搭載 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，可發揮出 296 匹最大馬力和 400 牛頓最大扭力。
Volkswagen T-Roc 在海外市場推出已有一段時日，憑藉獨特的設計感來吸引年輕消費族群。然而 T-Roc 雖然引進國內的時間較晚，不過相信在 SUV 蔚為趨勢之下，現有車型逐漸去化後，很快就能夠在國內市場見到了。
T-Roc R
T-Roc Cabriolet