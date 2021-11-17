最大馬力達 500 匹　Porsche 718 Cayman GT4 RS 新台幣 707 萬元起登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次發表的 718 Cayman GT4 RS 外觀上採用源自保時捷 911 RSR GT 賽車的擾流尾翼，並搭配倒勾式 (Swan Neck) 連桿和鋁合金側翼支架。前輪拱新增散熱排氣口，以及用於優化空力表現的車身底板與後下擾流板，可調節式前擴散器和帶有環繞式側葉片的全新設計前擾流板，使 GT4 RS 在性能模式中，能產生相較 GT4 增加約 25% 下的壓力。
另外 Cayman GT4 RS 也為了減輕重量，包含前蓋和前擾流翼等部份皆使用了碳纖維複合材質 (CFRP)，內部亦採用輕量化地毯、減少隔熱材質，並利用輕量化玻璃打造後車窗，車門板改用紡織布料的車門拉環與置物網，車重控制在 1,415kg 左右。
另外原廠也提供車主 Weissach 選配套件，包含前蓋、空氣處理進氣格柵、冷卻進氣格柵、引擎外罩、外側後視鏡上方飾板和尾翼均採用碳纖維細節裝飾，車尾的鈦合金排氣管近似於保時捷 935 的排氣系統，車身後方的防滾籠也同為鈦合金製。儀錶板的上方採用真皮內裝套件搭配 Race-Tex 材質製成，並鑲上 Porsche 字樣。除了原本的鋁合金輪圈，Weissach 套件亦可加價配備 20 吋鎂合金輪圈。
動力性能部分，718 Cayman GT4 RS 延續自然進氣水平對臥的六缸引擎，搭配 7 速保時捷雙離合自手排變速系統，最大馬力從 Cayman GT4 的 420ps 提升至 500ps，最大扭力 從 430 Nm 提升到 450 Nm。0-100km/h 加速僅需 3.4 秒，最高時速可達 315 km/h。
現行 982 世代的 718 車系自 981 世代開始已推出接近 10 年的時間，而產品線也拓展多達 10 幾款車型，而 718 Cayman GT4 RS 堪稱是末代最強悍的性能版本，應能持續滿足多金玩家或者收藏家的注意。