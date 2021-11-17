防骨鬆、骨折別只補鈣、喝牛奶！營養師指６關鍵有助防範。

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莊譓馨營養師表示，骨鬆早期並無明顯症狀，因此常被忽略，患者往往是在骨折後才發現。且骨鬆並非年長者特有的問題，人體骨質在20歲左右達到顛峰後，三十歲開始便會以0.1-1%的速度逐漸流失，更年期的女性流失更快。而與骨骼息息相關的鈣質，具國健署調查發現，6歲以下的幼童約有６成鈣質不足，其他年齡層更高達９成以上，顯見國人長期鈣質不足，這不單影響發育，也影響成年、長者發生骨質疏鬆症的機率。
防骨鬆別只補鈣、喝牛奶，營養師：６關鍵更助防範！
莊譓馨營養師建議，一般人每日鈣質攝取量為1000毫克，青少年則需1200毫克，不過飲食通常僅能攝取到一半的量，因此不足之處建議可透過營養品補充。
相信許多人會納悶，「明明每天都有喝牛奶、補鈣，為什麼還有骨鬆問題？」，對此莊譓馨營養師表示，即便天天喝牛奶、補充高鈣食品，一樣會有骨鬆的可能，原因在於補充量不等於吸收量，鈣在小腸當中吸收率最多約為30%。因此除了補充鈣，日常也要攝取足夠的維生素D、維生素K、礦物質-鎂，以助鈣質吸收。而補充鈣後也可以喝點醋、檸檬水、維他命C等，在酸性環境中更有助鈣質吸收。像是優酪乳的鈣質，就比一般牛奶容易來得吸收。
另外，民眾在補鈣時也可以注意時間，莊譓馨營養師表示，營養學中公認最佳的補鈣時間在「夜間」，因為入睡後人體會分泌生長激素，有助於留住鈣質，且鈣質也具有安定神經的效果，和鎂一起搭配，不僅更有助補鈣，也有助於良好的睡眠品質。也建議若有吃宵夜習慣的民眾，可以選擇優格，除了補鈣也能補充蛋白質，不過切記，炸物、高油脂、高醣、碳酸飲料等食物，會影響鈣吸收，建議避免。
也提醒民眾，補鈣僅是幫助延緩骨鬆，並無法完全逆轉，日常運動、飲食、作息也很重要，運動方面可透過肌力運動增加骨密度，如重訓、跑步、快走、跳舞、騎單車等都是很好的選擇。
補鈣食材大公開！防骨鬆別只知道喝牛奶！
補鈣防範骨鬆，飲食上除了喝牛奶外，莊譓馨營養師也分享各類含鈣的食材，提供民眾作參考，當中以奶類製品、豆類製品、堅果、小魚乾、芝麻、綠色蔬菜等為主要來源。
奶類：奶類除了牛奶以外，每100公克鈣含量大於200毫克的食材包括奶粉、羊乳片、乳酪，在50-200毫克的則有鮮奶、保久乳、優酪乳。
水產類：水產類每100公克鈣含量大於200毫克的食材，包括了小魚乾、蝦米、鮭魚鬆等，介於50-200毫克的則有文蛤、魚鬆、干貝、蝦仁，而小於50毫克的有鮭魚、鯖魚、小捲、明蝦。
豆、蛋、肉類：至於豆、蛋、肉類，在每100公克鈣含量大於200毫克的食材有凍豆腐、豆干、豆皮等，50-200毫克有蛋類、豆腐、紅豆、綠豆、黃豆，而豆漿、毛豆、牛肉、鴨肉、雞肉、豬肉等則小於50毫克。
蔬菜類：除此之外蔬菜類也吃得到鈣，鈣含量在每100公克大於200毫克的食材，包含了髮菜、海帶乾、芥蘭、高麗菜乾、梅乾菜，介於50-200毫克的則有香菇、紫菜、海帶、菠菜、空心菜、地瓜葉、深綠色蔬菜，而小於50毫克的有苦瓜、茄子、筍子、黃豆芽、洋蔥、龍鬚菜。
其他：其他食材也包括了每100公克鈣含量大於200毫克的黑芝麻、山粉圓、無花果，50-200毫克的則有白芝麻、蓮子、開心果，腰果、南瓜子、葵瓜子小於50毫克。
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