純電美式越野皮卡　Rivian R1T 預計明年開始交車

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外觀方面，R1T 採用兼具科技與復古感受的設計風格，車頭配置橫式 LED 導光條搭配直立式的燈組，保險桿下方、輪拱及側裙均採用塑料防刮材質包覆，足踏 20~22 吋鋁合金輪圈，A 柱採用黑色塗裝帶來類懸浮車頂效果，門把採用隱藏式設計，尾們內建橫置式 LED 燈組並將 RIVIAN 字樣於中央拉開。
內裝與配備方面，R1T 採用簡約的設計風格，頂篷選用 100% 回收材質製作，車內配置全數位儀錶板與寬螢幕中控台介面，提供 Adventure 與 Explore 兩種風格，前者具備 3 款木質飾板色系可選擇，後者則採用消光黑或白色飾板。配備方面擁有 Meridian 音響、純素皮革座椅、全景天窗、LTE/WiFi 聯網機能、Alexa 聲控操作、6 組 USB 插座及 4 組 120V 電源插座。
貨台方面，R1T 在尾門關閉狀態的貨台長度達約 1,374mm，尾門開啟後可與貨床行成平面，使總長度達到約 2,131mm，貨斗內建 150psi 空壓機，也提供 2 組 120V 電源插座，貨斗與座艙間配置左右相通的置物槽，可額外安裝野炊套件。
動力配置與越野機能方面，R1T 採用四具電動馬達構成四輪驅動系統，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時約 3 秒完成，最高拖曳能力達約 4,990 公斤，最大涉水深度達約 91.5 公分，進入角為 35.5 度，穿越角為 26.4 度，離去角為 30 度。搭配 21 吋輪圈時約有 505 公里的滿電最高續航里程，若採用 20 吋則少 10~15%，若採用 22 吋則少 5~10%，充電方面初期支援 200kW，後續將提供 300kW 版本。
純電動皮卡市場方興未艾，不僅傳統大廠如 Ford 及 GM 紛紛推出 F-150 Lightning 與 GMC Hummer EV 等車款，新創的電動車品牌也發表了 Tesla Cybertruck 及本文介紹的 Rivian R1T 來迎戰，兼具低排放、高性能與高機能等優勢，未來的發展值得期待。