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為提供民眾混打疫苗參考，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一均簡單說明台大相關混打疫苗試驗成果，此試驗共收案400人，分成AZ+AZ、AZ+Moderna、Moderna+Moderna，初步試驗結論顯示：
（1） 混打之抗體反應較AZ+AZ明顯為高，但與Moderna+Moderna效果相當。
（2） 混打之副作用及接種疫苗後相關症狀，包含注射部位疼痛、倦怠、肌肉痠痛或發燒比例等，都比AZ+AZ來得高。
目前針對混打規劃與第一劑之間隔落在八週或八週以上，羅一均副組長也強調，詳細試驗成果台大於近期即會召開發表會說明，有興趣民眾可注意相關訊息。
沒跟到不用怕 後續仍會持續規畫開放混打登記
為什麼只開放六小時？指揮中心回應，目前僅先收集民眾有關混打的意願，作為後續規劃預約細節及預約時間之參考，民眾若沒有登記到也不用擔心，未來也會針對混打部分持續做開放預約登記的安排。
提升疫苗第二劑覆蓋率 疫苗間隔期些微調整
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前各廠牌新冠肺炎疫苗已陸續到貨，數量上可穩定供應國人接種第二劑，民眾不需過於擔心。
為提升第二劑疫苗覆蓋率，指揮中心也對現行新冠肺炎疫苗接種間隔期做了些微調整，調整如下：AZ，18歲以上民眾，第一、二劑至少間隔八週以上；莫德納，18歲以上民眾，第一、二劑至少間隔四週以上；BNT，18歲以上民眾，第一、二劑至少間隔四週以上；高端，20歲以上民眾，第一、二劑至少間隔四週以上（無調整）。
符合上述接種間隔且收到簡訊通知的民眾，即可透過預約系統進行意願登記，除預約系統外，民眾也可至地方政府衛生局指定安排的合約醫療院所，預約接種第二劑。
第二劑疫苗列國際入境主要條件 想出國要注意
莊人祥也提到，目前國際間的入境管制政策，都逐漸將接種第二劑疫苗列為主要條件，指揮中心建議後續有出國需求、年輕、身體狀況穩定族群踴躍接受第二劑疫苗接種。
資料來源：健康醫療網 準備好了嗎？ 明天「黃金6小時」開放登記混打
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