房車版本國內售價新台幣 563 萬元起　Porsche Taycan GTS 於洛杉磯車展正式發表

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外觀方面，Taycan GTS 在外觀細節運用黑色與深色設計，包括前保險桿氣壩、前保險桿通風口、車外後視鏡座及側窗飾條等處均可見到，側裙接近後輪拱處增加 GTS 字樣訴說身分，而 Sport Turismo 車型則少去先前亮相的 Cross Turismo 所搭載之跨界越野套件，使整體造型更為動感。
內裝方面，Taycan GTS 在座艙大量選用黑色 Race-Tex 材質，搭配黑色陽極氧化處理的髮絲紋鋁合金內裝飾板套件，更導入全新的日照控制全景式玻璃車頂作為選配，透過電子透明液晶薄膜技術，可將車頂分為九個區域，自由切換透視或霧面，也可選擇半遮蔽或強化遮蔽。除此之外，Taycan GTS 也擁有新版本保時捷電動跑車音效裝置，內建更豐富的聲音模式來展現 GTS 車型的特色。
動力配置方面，Taycan GTS 採用前後軸雙馬達構成四輪驅動，最大輸出 517ps，搭配起跑控制 (Launch Control) 時可啟動超增壓動力 (Overboost)，使瞬間最高輸出提升至 598ps，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.7 秒，極速為 250km/h。
底盤方面，Taycan GTS 具備主動式氣壓懸載系統，內含保時捷主動式懸載調整系統 (PASM)，原廠工程師針對 GTS 特別強化設計，表示可改善側向動態反應，另外還可選配後軸轉向系統。
充電與續航力方面，Taycan GTS 採用 93.4kWh 容量的電池模組，在 WLTP 測試規範下具備 439~504 公里的滿電最高續航里程，充電部分最高支援 DC 270kW 功率，自 5% 充至 80% 電量需時 22.5 分鐘，透過 DC 50kW 需 93 分鐘。而 AC 充電部分，透過 9.6kW 需時 10.5 小時可自 0% 充至 100%，透過 11kW 功率則需 9 小時。
Taycan 車系自 2019 年發表以來，獲得消費者的歡迎，如今在 GTS 車型加入後，共計提供 3 款車身造型與 5 款動力配置，對於有意入主電動車，又對 Porsche 情有獨鍾的族群來說，相信會更具吸引力。