新台幣 220.5 萬元起　第二代小改款 Volvo XC60 正式在台上市

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外觀方面，第二代小改款 XC60 換上全新設計的前後保險桿及水箱護罩，排氣尾管改為隱藏式設計，前廠徽中整合 ADAS 系統所需的雷大，車長較小改款前增加 2 公分，而電動尾門的感應區間自小改款前的 300mm 增加為 600mm。
內裝方面，第二代小改款 XC60 導入 Volvo 與 Goolge 合作，基於 Android Automotive OS 車用媒體系統架構開發的 Google 車載資訊娛樂系統，內建 Google Maps 及 Google Play 等應用程式，搭配智能語音操作的 Google Assistant，結合 Volvo on Call 服務與 Volvo Cars APP 應用程式，除了能對應 Android Auto 手機連接外，也支援 Apple CarPlay，後續能在線上商店中下載更多軟體來擴充功能，亦支援 OTA 雲端更新。配備方面，第二代小改款 XC60 升級新版 12.3 吋數位整合資訊儀錶組、高解析及介面優化的 9 吋整合觸控螢幕、新版 PAII 啟動方式、觸控式天窗控制等、可起步通知、自動限速系統及後方偵測暨主動煞車系統 (Rear Auto Brake)。
動力配置方面，第二代小改款 XC60 均採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 Drive-E 48V Mild Hybrid 輕油電動力系統，可增加額外 14hp 供車輛起步或瞬間加速之用，也可改善引擎啟動的平穩度，同時減少 Start/Stop 怠速啟動時的震動，降低 12V 電瓶的負擔。輸出方面，B4 可輸出 197hp 最大馬力及 30.6kg-m 峰值扭力，B5 則可輸出 250hp 最大馬力及 35.7kg-m 峰值扭力。
現行 XC60 屬於 2017 年日內瓦車展發表的第二世代，推出之初提供汽油與柴油動力，隨著原廠宣示將轉型全面電動化，於去年 (2020) 開始導入 Mild-Hybrid 輕油電車型，與 Recharge 插電式油電車型共同帶給消費者更綠能的選項，而小改款的到來初期先以 B4 及 B5 打頭陣，主打車載系統的與細節的更新，應可獲得喜愛北歐設計的族群們青睞。