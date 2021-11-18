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邱仲峯院長分享，曾有一名癌末患者病危，因過去家庭關係使然家人並沒有陪同在旁，聯絡家人前往醫院進行病情解釋後，患者兒子直言：「我們又幫不上忙，過來也沒有用吧」，當時邱仲峯院長回答：「你能做的我們做不到，那就是『原諒』。」
患者家人經過一段時間討論後決定盡釋前嫌，並伴其走最後一段路。最後患者臨終前留了字條給邱院長，字裡行間充滿感激，表示自己人生最後幾個小時卻是最快樂的時光。
「我從此體悟到，最高的醫療品質就是『善終』」，邱院長說。
「全人醫療」意識抬頭 以患者為中心全方位照護
世界衛生組織（World Health Organization, WHO）早在西元1948年就寫下「健康」定義，為個人身體上、精神上和社會適應上的完好狀態，而不僅是沒有疾病或者不虛弱。
「全人醫療」主旨即在體現從疾病治療到安定患者內心等，以患者為中心的全面性照護，其中對癌末病友的靈性關懷陪伴也相當重要。
邱仲峯院長表示，全人醫療概念在歐美國家施行已久，但過去台灣較著重發展醫療技術，加上全民健保雖可幫助國人快速在醫院得到醫療協助，但同時也帶來高度醫療量能負荷，平均一位病患看診時間只能分配到五分鐘，也沖淡了醫病之間的關係。
為改善此困境，臺北醫學大學附設醫院站在最前端推動全人醫療，不僅利用假日時間舉辦工作坊，讓院內醫師分組並提出案例、實際演練，將患者心靈層面的狀況一併加入例行晨會討論，也率先聘請專業靈性關懷師。邱仲峯院長指出，讓全院潛移默化在這樣的文化中，而後積極開放各大醫院觀摩，讓他們把這意識像「種子」一樣散播出去，才是最快普及的方式。
因禍得福 新冠肺炎成「全人醫療」推力
邱仲峯院長回憶，前陣子新冠肺炎爆發時，北醫超過幾十位醫護同仁被隔離，角色瞬間從照護者變成被照護者，心理衝擊及壓力暴增，靠著靈性關懷師積極介入才安然度過漫長的隔離期間。
事後也讓不少醫護同仁省思，過去面對患者是否只重視「身」，而忽略了「心」與「靈」，慶幸的是「角色轉換」反成了最切身的警惕。
靈性關懷專業化 需社、學、醫齊心協力
邱仲峯院長說明，台灣醫界水準本就高，要回頭加入「全人醫療」、「靈性關懷」的概念並不難，真正的困難點是社會及法令未達共識。
以歐美國家為例，醫院會設立靈性關懷部門，而靈性關懷師不僅需考取證照，且須畢業自宗教系、生死學研究所等科所，台灣除了少數宗教學校、宗教醫院外，則較無相關資源可支持。
邱院長期許未來除了學會及醫界推動之外，也能出現指標性人物帶領，將「全人醫療」意識滲入社會各階層，把醫病關係從表面到心靈全面升級。
資料來源：健康醫療網 醫病關係再升級 全人醫療與靈性關懷成趨勢
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