宛如豪宅的超大七人座空間設計，Hyundai Ioniq Seven Concept洛杉機車展驚艷登場

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Kia於本屆洛杉磯車展帶來EV9概念車，而同集團的Hyundai也如期展出Ioniq Seven Concept，在此之前從車名已可清楚知道該車會是採七人座設定車型，然而在正式展出後Ioniq Seven Concept不論是外型設計還是座艙都讓人感到驚艷。首先外觀Ioniq Seven Concept同為新世代Ioniq電動車一員，因此也採用和先前45 EV概念車相同的設計語彙，於平滑身形中注入有力鮮明線條，車頭設計也展現家族一員關聯性。
不過Ioniq Seven Concept最大亮點是座艙設計，除大量採用環保再生材質，不同於傳統七人座三排規劃，Ioniq Seven Concept則是導入居家放鬆概念，除前座基本單人座外，後座則採用L型沙發座椅設計，搭配單人座可旋轉及規劃收納空間與車頂大型螢幕和3,200mm軸距，創造出身處客廳寬敞舒適感受。雖無說明但從車室設計來看Ioniq Seven Concept已具備自動駕駛功能，而動力系統部分基於E-GMP平台的電動系統，具有480公里續航里程，同時在350kW快充下只要20分鐘就從將電量從10%充至80%。
Ioniq Seven Concept預計會在2024年量產登場，車名應會遵循Ioniq家族命方式改為Ioniq 7，但令人期待是屆時超輛外觀設計與座艙會是如何規劃。