預備擴大純電休旅陣容　Kia EV9 Concept 亮相

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Kia EV9 採用與 EV6 相同電動車模組化平台 (E-GMP) 打造，外觀方面以 Opposites United 全新的設計語言，呈現出棱角分明的外觀輪廓。據原廠敘述，其設計靈感來自水晶和岩石的形狀，車頭在少了傳統水箱護罩後，則以一塊 Digital Tiger Face 大面積的飾板點綴，兩側加入隱藏式 LED 燈組，當車主接近車輛時則會開啟迎賓模式，最兩側有垂直式的 LED 日行燈來強化科技前衛的印象。
EV9 雖然沒有傳統的內燃機，但前蓋接近前擋風玻璃的部位設計了通風孔設計與太陽能板設計，在無充電的狀態時能儲存能源，以備不時之需。來到車側，22 吋的鋁圈相當醒目，平整的車頂線條帶有復古感，車門採用對開式設計，車頂縱樑為可伸縮式設計，不需要時能夠隱藏於車頂，改善氣流強化空氣力學效果，傳統後視鏡也被攝影鏡頭取代。
進入到座艙，中控台配有一具橫向的 27 吋全液晶儀表板，並配有環艙氣氛燈、全景式天窗，同時第一排座椅能夠向後旋轉，第二排座椅倒平後可形成桌子，與第三排乘客面對面。打開尾門，第三排座椅也能夠向後旋轉迎向大自然，在戶外遊憩的時候特別受用。在內裝材質方面，對應永續發展的議題，EV9 Concept 採用回收漁網等材料製成地板，座椅則來自回收塑料瓶或回收羊毛纖維的材料來製成。
動力表現方面，Kia 表示 EV9 充滿一次電最多可行駛 483 公里，使用 350kW 的充電器時，從電量 10%~80% 僅需 20 到 30 分鐘內完成。隨著 EV6 的推出以及本次亮相的 EV9，可以觀察出 Kia 正逐步走向全面電動化的目標邁進，期盼透過先進的配備與純電系統的組合，為消費者帶來引領潮流的新世代產品。