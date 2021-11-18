COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

打造電動車充電友善環境　裕電能源 YES! 來電推出《YES! CARE》在地合作夥伴充電服務認證

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-18 15:55:40

裕電能源今日 11/18 下午選在豪鼎飯店舉辦《YES! CARE》全心服務發表會，宣布與在地合作夥伴啟動充電服務認證。

我是廣告 請繼續往下閱讀
YES! CARE 為 Your Energy Solutions. 及 Capable Automobile Rapid Electricity 之縮寫，代表參與此認證的業者們，承襲裕電能源的品牌精神，也具有能力可為電動車車主迅速提供充電服務。

裕電能源希望藉由 YES! CARE 認證，使電動車充電服務團隊能為電動車使用者，帶來在地一站式充電服務、充電工程與用電安全品質保障、充電設備售後維修服務、0800 客服、24 小時內回覆及 3 個工作天完成檢修的服務品質。

業者加入該團隊，必須具有甲級承裝業及甲種電匠或以乙級室內配線技術士、乙級勞工安全衛生執照資格，人員還須通過裕電能源之銷售/工程/營運三大專家的實際測驗與檢核，參加廠商亦需承諾充電設備 (含 AC、DC) 銷售量，且工程需有基本年限保固並配合裕電基本用電安全條件要求，另外在銷售、工程建置、售後服務團隊均需符合裕電管理辦法，遵循品牌 CIS 識別規範。

目前 YES! CARE 已有 3 間廠商加入成為地區經銷商，苗栗以北為「穎辰國際」，台中、彰化、南投為台竣實業成立的「多元綠動」，雲林以南地區則為「迅捷光電」。裕電能源期望更多合作夥伴加入，共同打造國內更友善的電動車使用體驗。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀