打造電動車充電友善環境　裕電能源 YES! 來電推出《YES! CARE》在地合作夥伴充電服務認證

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YES! CARE 為 Your Energy Solutions. 及 Capable Automobile Rapid Electricity 之縮寫，代表參與此認證的業者們，承襲裕電能源的品牌精神，也具有能力可為電動車車主迅速提供充電服務。
裕電能源希望藉由 YES! CARE 認證，使電動車充電服務團隊能為電動車使用者，帶來在地一站式充電服務、充電工程與用電安全品質保障、充電設備售後維修服務、0800 客服、24 小時內回覆及 3 個工作天完成檢修的服務品質。
業者加入該團隊，必須具有甲級承裝業及甲種電匠或以乙級室內配線技術士、乙級勞工安全衛生執照資格，人員還須通過裕電能源之銷售/工程/營運三大專家的實際測驗與檢核，參加廠商亦需承諾充電設備 (含 AC、DC) 銷售量，且工程需有基本年限保固並配合裕電基本用電安全條件要求，另外在銷售、工程建置、售後服務團隊均需符合裕電管理辦法，遵循品牌 CIS 識別規範。
目前 YES! CARE 已有 3 間廠商加入成為地區經銷商，苗栗以北為「穎辰國際」，台中、彰化、南投為台竣實業成立的「多元綠動」，雲林以南地區則為「迅捷光電」。裕電能源期望更多合作夥伴加入，共同打造國內更友善的電動車使用體驗。