CLS 350 單一車型 / 新台幣 422 萬元起 全新第三代改款 Mercedes-Benz CLS 正式在台上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
現行代號 C257 的第三代 Mercedes-Benz CLS-Class 首次於 2018 年 1 月舉行的底特律車展進行全球首發，按照三年一次小改款的傳統，原廠在今年 4 月發表小改款車型，導入新式的水箱護罩格柵與前保險桿設計，內裝也同步更新，換上最新的科技配備。
從外觀上來看，第三代小改款 CLS 為了突顯運動性格，在車頭部分導入貫穿式的氣壩設計，並強化兩側進氣孔的造型曲線，而在 AMG Line 車型上，更使用了亮黑色飾條來點綴。
水箱護罩內部採用與廠徽相同的三芒星格柵設計。
前保險桿下方換上貫穿式的氣壩設計，並強化兩側進氣孔的造型曲線。
多光束智慧 LED 頭燈。
標準型 LED 頭燈。內裝部分則是加入最新的三幅式多功能方向盤，上方的按鍵則是透過電容觸控來操作，同時方向盤正反面也新增感應器，在開啟半自動駕駛輔助時直接偵測駕駛的手是否在上方，已不再需要去轉動方向盤告知系統駕駛正在掌控方向盤當中，大幅度提高使用 Level 2 系統的便利性。另外，用於中控台的飾條也新增兩種選擇，包含有開孔棕色胡桃木和高灰色木飾條選擇。
全新三幅式多功能方向盤，上方的按鍵透過電容觸控來操作。動力方面，小改款 CLS 在國內僅提供 CLS 350 單一編成動力，採用 M 264 直列四缸渦輪引擎，最大馬力 299hp、最大扭力 400Nm，同時搭配 48V 輕油電技術能額外提供 22hp 的輸出。
CLS 車系自 2004 年推出第一代以來，已經售出了超過 45 萬輛，亟欲吸引四方目光的身形設計是主要客群購買它的因素，此次小改款更新換上品牌最新的元素，有望持續吸引追求個性化風格的多金買家。