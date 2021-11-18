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矽靈會導致禿頭？ 「界面活性劑」才更毒？ 如何挑洗髮乳不踩雷？

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矽靈會導致禿頭？ 「界面活性劑」才更毒？ 如何挑洗髮乳不踩雷？

每日健康-每日都做得到的健康

2021-11-18 17:30:45

每日健康／


矽靈會吸收毛髮養分導致禿頭？  專家：「界面活性劑」更傷頭皮

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近年許多洗髮、護髮或生髮產品宣稱不含「矽靈」，過往不少新聞報導指稱矽靈會影響毛髮吸收養分，甚至阻塞毛囊或導致禿頭，矽靈是否真的會對頭皮造成傷害，或與洗髮產品中的其他成份有關？

中原大學生物科技學系副教授招名威教授表示，矽靈的主要結構是「矽」，屬於結構穩定的化學物質，不像酸性或鹼性成份易對人體造成傷害。因此，若洗髮產品中的矽靈劑量不高，其實並不會對皮膚或頭髮產生明顯影響。

招名威教授說明，洗髮精當中的主要成分其實是「界面活性劑」，主要功能是清潔油垢和髒汙。不過，長時間接觸界面活性劑，可能對皮膚造成傷害，有些女性喜歡到店家洗頭，一洗就是3、4個小時。導致界面活性劑長時間接觸頭皮，可能引起皮膚過敏。招名威教授建議，洗頭應拿捏適當時間，避免傷害頭皮。



洗髮、護髮產品如何選購？  有護膚效果可優先考慮

招名威教授表示，無論是洗髮精或洗髮乳，都會添加界面活性劑。如果擔憂界面活性劑傷害頭皮，可選擇具「護膚」成分的洗髮產品，同時兼顧保護頭皮的成份如乳液等。此外，平時若習慣使用洗髮精，在頭皮容易乾燥的情況下，應將泡沫沖洗乾淨，防止界面活性劑殘留。

有些說法則認為，若害怕化學物質太多的洗髮產品，可以改用嬰幼兒洗髮精代替。招名威教授表示，嬰幼兒洗髮精中的界面活性劑經過稀釋，對於抗油汙、髒污的效果較微弱，對某些族群的頭皮，可能無法達到清潔效果。事實上，如果每次洗髮時有確實將洗髮產品沖洗乾淨，無須過度擔憂成份殘留問題。



洗髮精內含化學成分多  先塗抹於手掌起泡後再清洗

招名威教授表示，洗髮、護髮產品百百種，其實很難找到化學物質含量極低的種類。如果不想讓頭皮受到嚴重影響，不妨在塗抹洗髮產品前，先在手掌上搓開、待生成泡沫之後，再抹勻於頭皮之上。可避免一次性接觸高劑量的化學物質。

招名威教授表示，保護皮膚的首要原則，就是避免小面積接觸高劑量成份，所以先將洗髮產品在手掌搓開，讓接觸面積盡可能擴大，降低界面活性劑殘留甚至傷害頭皮的可能，的確是合理作法。

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