胃腸消化道檢查三大紅字　脂肪肝、胃食道逆流、大腸息肉

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▲永越腸胃肝膽科團隊陳炳憲醫師表示：消化道疾病和生活、飲食、遺傳、年齡等因子息息相關
腸胃肝膽科團隊陳炳憲醫師表示：「消化道疾病和生活、飲食、遺傳、年齡等因子息息相關；隨著高齡化、西化飲食、外食、多坐少動的生活型態，腸胃消化疾病的比例持續上升；尤其在疫情時代，大家減少社交活動，宅在家運動少，體脂上升，健康的威脅也日益增加。」
腹部超音波四大異常 脂肪肝、肝血管瘤、膽囊息肉、膽囊結石
分析報告中，腹部超音波檢查異常率高達93.7%，包括脂肪肝、肝血管瘤、膽囊息肉、膽囊結石。脂肪肝發生率的增加與國人肥胖、代謝症候群上升息息相關，多年來為男性紅字榜首，異常比達77.8%(男81.9%、女73.1%)，男多於女，與2019年度66.8%(男73.7%、女58.5%）比較，男性增加11%，女性更是暴增25%，並打敗維生素D缺乏，躍居2020年度健檢紅字首位，陳炳憲醫師提醒民眾需提高警覺積極改善飲食及運動習慣。
▲永越2020年度腸胃消化道檢查，前三名紅字依序為：脂肪肝、胃食道逆流、大腸息肉
肝血管瘤、膽囊息肉，多為良性無症狀，民眾大部份是在健檢中發現，但若短期增大很快、有症狀，應考慮轉為積極治療；膽囊息肉大於1.0公分，仍有惡性可能，應考慮切除手術治療，並建議每六個月持續追蹤。膽囊結石者，飲食上應採少油、高纖與定時定量原則，改善高血脂與肥胖，並多運動以降低膽結石風險。
胃鏡四大異常 胃食道逆流、胃潰瘍、腸上皮化生、胃炎
胃鏡檢查項目異常達97.6%，並抓出3位胃癌個案。需特別關注的四大異常包括：胃食道逆流、胃潰瘍、腸上皮化生(胃黏膜轉變成腸細胞)、胃炎(萎縮性、出血性、結節性)；影響胃癌發生率的幽門桿菌感染，也有12.7%測出陽性，感染者應積極治療。陳炳憲醫師提醒，幽門桿菌感染也是後三項異常的主要成因，尤其是腸上皮化生，癌變率約為1~2%/10年，患者應接受幽門桿菌檢測並治療，同時每1-2年定期胃鏡追蹤，胃鏡檢查是能夠早期發現胃癌的最佳工具。
胃食道逆流是國人常見的文明病之一，好發中壯年、且男多於女，事實上，每人多多少少都有胃食道逆流，只是症狀輕微或嚴重；除了老化、工作壓力因素，很高比例與應酬文化有關，吃得多、吃得晚、菸酒、高油高熱量，都會造成食道極大負擔。胃食道逆流依發炎程度輕至重分為ABCD四級，發炎B~D級需提高警覺，定期追蹤。
大腸鏡二大異常 息肉、憩室
大腸鏡檢查中，異常達97.3%，二大主要異常為息肉、憩室，男皆高於女許多，息肉病切人數佔61%，大腸腺瘤偵測率為36.1%，23位疑癌，共篩檢出6位腸癌個案。
憩室起因，多是長期缺乏纖維及水分，大腸內壓力增加而造成；而息肉是大腸壁上突起，由表皮不正常增生所形成。息肉主要分為：增生性或發炎性息肉(多為良性)、腺瘤性息肉(大腸癌的前身)，腺瘤性息肉會逐漸長大並轉變為大腸癌，陳炳憲醫師分享：「95％以上的大腸癌都是由小小的息肉而來，只要重視預防，提早發現並切除息肉，就可排除大腸癌風險。」
五個生活型態 顧腸保胃促進健康
消化道疾病和飲食、生活習慣密切相關，陳炳憲醫師提醒可藉由調整個人的生活型態來進行改善，包括：(1)少應酬避免菸酒 (2)定時定量八分飽 (3)天天五蔬果，少油、少糖、少鹽、少紅肉 (4)維持標準體重 (5)規律運動150：每週5天、每次30分鐘、每週達150分鐘；並搭配定期適宜的檢查，尤其是40歲以上、有腸胃道病史、飲食不正常、胃癌、大腸癌家族病史的高風險族群，以期早發現早治療。
資料來源： healthnews.com.tw