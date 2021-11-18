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為守護小腳丫點燈　全台首座公益「城市光雕」登場

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為守護小腳丫點燈　全台首座公益「城市光雕」登場

每日健康-每日都做得到的健康

2021-11-18 17:30:45

健康醫療網／記者林怡亭報導

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每年11月17日為世界早產兒日，全球各大城市與知名地標皆紛紛點亮紫色燈光為早產兒加油打氣！ 財團法人台灣早產兒基金會17日與全球點燈行動同步，攜手全台14處知名地標一起點亮代表早產兒的紫色燈光，呼籲社會各界共同關懷早產家庭。今年適逢早產兒基金會成立30周年，主燈更回到基金會成立的發源地—台北馬偕紀念醫院，期待喚醒社會大眾對早產議題的認識與關懷，攜手「守護小腳丫、跨出大人生」。

▲台灣早產兒基金會成立30成年，每年1117世界早產兒日呼籲全民共同關懷小腳丫！

每10個新生兒就有1名早產兒！　悉心守護也能健康成長

財團法人台灣早產兒基金董事長陳治平特別提醒，在台灣每十名新生兒就有一名是早產兒，意味著平均每30分鐘就有一名早產兒誕生。而早產兒只要獲得完善的醫療照護並定期追蹤回診，就能如一般足月新生兒一樣健康成長。三十年來，基金會秉持信念，透過各項補助、醫療儀器捐助、早產兒追蹤檢查及五歲追蹤門診等服務早產兒家庭，截至今年6月已累計服務45,746個案數，守護著每個早產兒家庭渡過艱難時刻，也藉30周年感謝社會各界的支持與響應，共同完善早產兒醫療照護及服務。 

這一夜，全世界都為早產兒而點亮！

早產兒基金會與各縣市地標合作點燈的祈福活動已行之有年，象徵新生的喜悅的紅色，融合著代表父母憂愁的藍色，即變成為代表早產兒的閃耀紫燈！今年因應基金會成立30周年，特別回到最初的搖籃—台北馬偕紀念醫院，於外牆耗費心血打造全台第一座公益主題的光雕主燈，用不同以往的呈現方式，讓社會大眾對早產兒衛教有更進一步認識，小腳丫光雕秀於11/16-18日期間晚上18時~22時登場獻映，與全球各地一起響應11月17日世界早產兒日，已吸引許多民眾駐足打卡或攝影留念。

同時今年響應1117公益點燈的城市也擴大至全台9都，從雙北到屏東、從西岸到花東都將齊心協力點亮這份關懷與希望，共14處著名地標，都能看到閃耀絕美的祈福紫燈，向早產家庭獻上最深的敬意。

 



▲台灣每30分鐘就有一名早產兒出生，早產兒基金會推出小腳丫光雕秀呼籲各界重視！

24周出生僅703克　早產媽咪開辦公益聯展暨義賣活動

文化美學創意教育協會理事長黃敏香，於18年前產下僅24周703公克，「極度早產」的皓煒。不僅一出生就需要進行肺動脈導管手術、三度視網膜剝離雷射手術等各類手術與急救，出院後也須持續治療肺部功能不全併發症，所幸透過及早治療與運動治好氣喘，更拿下體育、學業的好成績。

一路走來深深體會養育極度早產孩子的艱辛，也促使黃敏香以早產兒孩子充滿希望的成長歷程為創作起源，透過多元創作素材呈現母愛親情、對生命的熱愛。本次「小腳ㄚ走出大人生~烙畫&陶藝公益聯展聯展」將於11月17日至12月18日，於高雄福華大飯店B1F福華名品「想生活FORMULA LIFE」多功能空間舉辦；聯展義賣所得也將全數捐贈給早產兒基金會，歡迎民眾助早產兒一「幣」之力，讓早產兒有更健全的醫療照護，有機會體會重生的喜悅，看見美麗新世界。

資料來源：
健康醫療網
健康醫療網
 healthnews.com.tw

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