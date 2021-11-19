商圈環繞「皇金寶2」穩定收益抗通膨　絕版倒數！

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「皇金寶二期」四面臨路，規劃透天地坪30－75坪，建坪70－202坪之地上4層店面產品，為了打造可傳家的金店面，高錦建設加強基礎工程結構，並全面提昇建材等級，採大樓等級建材工法。林經理表示，全台土地一直在漲，更因疫情關係，營建成本漲的很誇張；也因原物料短缺、航運塞港，造成供需失調，而台積電竹南設廠效應，不僅推案量大幅提升，房價隨之起漲。
皇金寶2最大的特色在於「一戶一建照」，可申請公司行號，土地百分之百私有，未來可因應都市計畫或是買賣，1F店面月租每月可達2.7萬，2－4樓月租約4.5萬，合計每月收租7.2萬，相較於租賃套房，租金利潤行情相當有優勢。綜合租金優勢、成熟生活機能，與交通便利加持下，是不少投資與置產族鎖定的熱門目標。
「皇金寶2」在產品規劃方面，三棟黃金三角窗店面，私有地坪70－77坪，建坪167－202坪，當層面積38－47坪，樓上設計8－12間大套房，套房均有陽台與浴廁開窗設計，電梯採永大品牌五樓到停，正側面贈送 7-11等級橫式招牌與攝影機監控、鋁捲門等，且一樓無「法定停車位」佔據內部空間，適合診所、補習班、大型賣場、連鎖店等進駐。
投資型店面，面寬5.2米深12.8米，當層面積20坪，私有地坪33.6坪，建坪82坪，前方可停兩部車，一樓後方規劃私設巷道，並設門禁、攝影機監控，提供樓上住戶獨立私密的進出口，巷道內每戶設5部機車位，並規劃成立「管委會」，樓上共6間大套房，約8－9坪，皆有陽台與浴廁開窗設計。
套房均贈送台電獨立電錶、智慧密碼鎖、儲熱型電熱水器等三大好禮，另有規劃自住型店面，現在優惠價2168萬起。苗栗市中心精華個案，絕版倒數中。
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