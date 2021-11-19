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商圈環繞「皇金寶2」穩定收益抗通膨　絕版倒數！

▲「皇金寶2」土地私有一戶一照，一樓無「法定停車位」佔據空間。（圖／品牌提供）
▲「皇金寶2」土地私有一戶一照，一樓無「法定停車位」佔據空間。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2021-11-19 12:00:00

近來竹南科學園區引入大量就業人口，再加上台積電竹南封測廠進駐，下游供應鏈廠商勢必跟進，又將創造數千個工作機會，未來的發展潛力不容小覷。也因此區域投資開發不斷注入活水，讓苗栗市充滿新機。再加上新冠疫情，台商回流，熱錢湧入形成資金狂潮，銀行定存利率僅剩1%，讓原本長期將不動產做為投資標的建商，把眼光放在有穩定租金投報率的店面產品。

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由高錦建設興建的「皇金寶二期」基地就位於苗栗市中山路精華地，坐擁縣政特區、金融街、黃昏巿場三大商圈正核心地段，不僅是苗栗市最精華地段，也是區內少見住店合一之透天產品，鄰近中苗黃昏巿場旁，苗栗縣政府、且距離銀行一條街的「中正路」步行就可達，附近有中華電信、郵政總局、建功國小、苗農停車場等，苗栗車站、苗栗高中、苗栗高商都在10分鐘步行範圍，周邊市場店家匯聚人潮不斷，生活機能更是相當健全。

▲「皇金寶二期」基地就位於苗栗市正中心，坐擁縣政特區、金融街、黃昏巿場三大商圈正核心地段。（圖／品牌提供）
▲「皇金寶二期」基地就位於苗栗市正中心，坐擁縣政特區、金融街、黃昏巿場三大商圈正核心地段。（圖／品牌提供）
「皇金寶二期」四面臨路，規劃透天地坪30－75坪，建坪70－202坪之地上4層店面產品，為了打造可傳家的金店面，高錦建設加強基礎工程結構，並全面提昇建材等級，採大樓等級建材工法。林經理表示，全台土地一直在漲，更因疫情關係，營建成本漲的很誇張；也因原物料短缺、航運塞港，造成供需失調，而台積電竹南設廠效應，不僅推案量大幅提升，房價隨之起漲。

皇金寶2最大的特色在於「一戶一建照」，可申請公司行號，土地百分之百私有，未來可因應都市計畫或是買賣，1F店面月租每月可達2.7萬，2－4樓月租約4.5萬，合計每月收租7.2萬，相較於租賃套房，租金利潤行情相當有優勢。綜合租金優勢、成熟生活機能，與交通便利加持下，是不少投資與置產族鎖定的熱門目標。

▲「皇金寶二期」基地鄰近學區、郵政總局、建功國小、苗農停車場等。（圖／品牌提供）
▲「皇金寶二期」基地鄰近學區、郵政總局、建功國小、苗農停車場等。（圖／品牌提供）
「皇金寶2」在產品規劃方面，三棟黃金三角窗店面，私有地坪70－77坪，建坪167－202坪，當層面積38－47坪，樓上設計8－12間大套房，套房均有陽台與浴廁開窗設計，電梯採永大品牌五樓到停，正側面贈送 7-11等級橫式招牌與攝影機監控、鋁捲門等，且一樓無「法定停車位」佔據內部空間，適合診所、補習班、大型賣場、連鎖店等進駐。

投資型店面，面寬5.2米深12.8米，當層面積20坪，私有地坪33.6坪，建坪82坪，前方可停兩部車，一樓後方規劃私設巷道，並設門禁、攝影機監控，提供樓上住戶獨立私密的進出口，巷道內每戶設5部機車位，並規劃成立「管委會」，樓上共6間大套房，約8－9坪，皆有陽台與浴廁開窗設計。

套房均贈送台電獨立電錶、智慧密碼鎖、儲熱型電熱水器等三大好禮，另有規劃自住型店面，現在優惠價2168萬起。苗栗市中心精華個案，絕版倒數中。



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