換裝渦輪三缸引擎　2022 Nissan Rogue 登場

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第三代 Nissan Rogue 的外觀採用新世代設計語彙身形比舊款更加低扁，線條方面猶如第二代 Juke 的設計，採用更犀利的方式呈現，車燈組改以分離式 LED 設計，A 柱具備懸浮式車頂設計，原廠提供 5 種雙色搭配。車頭家族式的 V-Motion 水箱護罩擁有主動式格柵機能，提升散熱效果。
內裝方面，第三代 Rogue 強調 Family hub 理念，全車採用零重力前後座椅鋪陳，提供絕佳的舒適乘坐表現。配備方面提供 9 吋 NissanConnect 多媒體系統，支援無線 AppleCarPlay 和 Android Auto 手機連結功能，以及 Bluetooth® 免持通話系統，免持短信助手，透過 Bluetooth® 傳輸串流音樂、Siri®Eyes Free、Google Assistant 和 SiriusXM®Radio 等等，但導航在 Platinum 車型才是標準配置，SL 車型則為選配。其他新科技應用還包括了支援四扇車門開啟關閉的 Nissan Intelligent Key 系統、三區恆溫空調、接近 90 度開啟的後門、高度可調行李箱隔板、後門手動遮陽簾、USB Type C、Type A 充電孔等等。
動力部分，此次新增的 1.5 公升 VC-Turbo 渦輪增壓直列三缸引擎，換上新一代 Xtronic 變速箱，最大馬力達到 201hp、最大扭力 30.1kgm，相較 2.5 升自然進氣引擎分別提升 11% 與 24% 的馬力與扭力，燃油效率也精進了 3mpg ( 1.28km/L )。
Rogue 自去年登場後，掀起車壇間的新話題，而今年東風日產第四代 X-Trail (奇駿) 登場後採用較低排氣量的新款可變壓縮比渦輪引擎，如今北美車型也同步跟進，因此更可以確立該動力將成為 Rogue / X-Trail 銷售主力。