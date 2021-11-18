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品牌首款印度專屬房車　Škoda Slavia 正式發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-18 19:55:40



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Škoda 今日正式發表該廠針對印度市場開發的首款四門房車產品 Slavia，持續推動品牌 INDIA 2.0 策略。

外觀方面，Slavia 採用 Volkswagen 集團旗下的 MQB-A0-IN 平台打造，產品定位低於 Octavia，車身尺碼長寬高分別是 4,541x1,752x1,487 (mm)，軸距則為 2,651mm，接近過去的 Rapid Limo，在車身設計上將延續五門斜背的傳統，導入家族化的直瀑式水箱罩設計以及 LED 頭燈組，車尾燈也採用水晶切割造型。

內裝方面，Slavia 採用簡約且具科技感的座艙鋪陳，配備部分依等級提供 8 吋數位儀錶板、10 吋多媒體觸控螢幕、皮質飾板、通風前排座椅、電動天窗、環艙照明、自動防眩後視鏡、Keyless 系統及 6 具 SRS 輔助氣囊等，行李廂標準置物容積為 521 公升。

動力配置方面，Slavia 全車系均為前輪驅動，提供 1.0 TSI 及 1.5 TSI 兩款渦輪增壓汽油引擎選項，其中 1.0 TSI 採用 3 缸設計，可輸出 115ps 最大馬力，變速廂可搭配 6 速手排或 6 速手自排，1.5 TSI 採用 4 缸設計，具備可關閉 2 汽缸行駛的 ACT 汽缸歇止系統，可輸出 150ps 最大馬力，搭配 6 速手排或 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱。

Škoda 在印度肩負替 Volkswagen 集團開拓市場的任務，除了印度市場之外，Škoda 也看好北非、俄羅斯及獨立國家國協等市場，進一步強化品牌的銷售表現。

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