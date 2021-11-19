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印度專屬，Skoda Slavia正式發表

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-19 00:25:20

Skoda針對印度市場所設計的緊緻房車Slavia，在前置宣傳多時候，終於正式發表，讓印度消費者有了一輛實惠的全新房車可選擇！

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以VW集團MQB-A0-IN開發的Slavia，車身尺碼為4541x1752x1487mm，軸距為2651mm，定位上約略如Polo房車，在台灣就是與Toyota Vios同級。

雖然是強調實惠、務實，但在整體設定上也並不馬虎，首先動力系統部分，提供1.0 TSI 和 1.5 TSI兩款汽油引擎，1.0 TSI引擎擁有有115PS最大馬力與179Nm最大扭力，1.5TSI則有150PS最大馬力與250Nm最大扭力，並搭配六速手排或七速DSG雙離合器自手排變速系統。

座艙則是依循Skoda當前的家族風格，配有數位化儀錶板以及具10吋觸控螢幕之車載系統，座椅採皮革包覆，前座座椅還具有通風功能，Skoda一向寬敞空間的特色，Slavia也完全具備，行李廂空間基本容量就達驚人的521公升，透過後座椅背翻倒後，還可以擴展到1050公升，運載機能相當優異。

座艙則是依循Skoda當前的家族風格，配有數位化儀錶板以及具10吋觸控螢幕之車載系統，座椅採皮革包覆，前座座椅還具有通風功能，Skoda一向寬敞空間的特色，Slavia也完全具備，行李廂空間基本容量就達驚人的521公升，透過後座椅背翻倒後，還可以擴展到1050公升，運載機能相當優異。

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