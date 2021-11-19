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衝台南只會喝牛肉湯？在地人私藏「35間宵夜」　冠軍是它

▲台南最著名的就是牛肉湯，不少饕客都聞名而來，但來台南只會喝牛肉湯就遜掉了！（圖/NOWnews資料照)
▲台南最著名的就是牛肉湯，不少饕客都聞名而來，但來台南只會喝牛肉湯就遜掉了！（圖/NOWnews資料照)

編輯中心/綜合報導

2021-11-19 07:48:22｜2021-11-19 07:49:00

台南除了有古色古香的古蹟景點之外，吃不完的美食更是讓老饕愛不釋手，而一般我們常聽到，到台南要吃的美食不外乎就是牛肉湯、鹹粥等等，但只會吃這些的話，可就真的外行了！近日，時常分享台南在地大小事的粉專「台南式」透過粉絲票選，統計出35間台南人最推薦的宵夜店家，讓不少網友看完直呼「好想現在就衝啊！」

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臉書專頁「台南式」發文指出「這次排除牛肉湯、鹽酥雞及串燒，透過IG粉絲票選出台南35間宵夜，因為這些東西如果加上去排名意義不大，許多人都會只推自己巷口，再加上宵夜選擇其實也很雜，所以這邊就把比較多人推，然後至少開到11點的店列上去了，就算是讓你們更多選擇啦！」

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▲在地人私藏的35間台南宵夜店，其中包括知名的豆奶宗以及炭饅堡都在名單內。（圖/台南式臉書專頁）
只見貼出的榜單中，的確有許多知名的店家，例如第三名的「豆奶宗」就是相當知名的台南宵夜小吃；另外，第四名的一點刈包也是相當有名，但觀光客較少知道這間，多數都是吃豆奶宗以及冠軍「碳饅堡」居多，下次有去台南也可以朝聖看看喔！

貼文一出，不少網友紛紛回應「口袋名單收藏囉！感謝台南人的大愛」、「身為台南人，我有一半沒吃過＝＝」、「好愛一點刈包，觀光客好像比較少內」、「台南人表示：你繼續排我繼續吃其他間XD」、「豆奶宗到底為什麼這麼紅？我以為是觀光客才吃，我吃過還好咧」、「豆奶宗我爸媽超愛的...自從爆紅之後，都要排隊很煩」。（編輯：張嘉哲）

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