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在台灣，血管阻塞的缺血型腦中風約佔80%、血管破裂的出血型腦中風約佔20%，其中，高血糖是腦中風的危險因子，糖尿病缺血性中風機率是一般人2倍，出血性中風則是1.5倍。對此，美國心臟協會（AHA）2010年提出「生活簡單七件事」（Life’s Simple 7），呼籲降低血糖的重要性。
為什麼糖尿病容易中風？巫錫霖醫師表示，第一，長期高血糖高影響血管的內皮細胞，使動脈逐漸硬化狹宰，如果阻礙血流就會腦中風；第二，長期高血糖增加血管病變風險，容易引發急性腦病變；第三，糖尿病造成血管發炎，血管內皮細胞受損後，血液容易凝集；第四，糖尿病容易導致心衰竭等，種種因素都是糖尿病引發中風的原因。
至於糖尿病引起的中風，陳柏霖醫師指出，以大血管腦中風為主，也容易引起小動脈血管阻塞（又稱小洞中風），尤其東方人特別容易發生。
控糖遠離中風 正常人與中風患者的標準不同
糖尿病併發症多，一定要控糖並監測血糖。陳柏霖醫師建議，糖化血色素（HbA1c）一般人應在7%以下，並根據不同族群調整，屬於較健康、併發症較少的糖尿病患者，盡量控制在6.5%以下，但要注意低血糖、軟弱等症狀；如果是年紀大、體弱多病的患者，血糖標準較寬鬆，只要8-8.5%即可。
陳柏霖醫師說，中風也是屬於體弱多病、不良於行的族群，如果已經有許多器官併發症，血糖控制以8%為目標，不過有7成患者中風後恢復良好，則要求嚴格控制在6.5%。他呼籲，糖尿病應按時服用血糖藥，且居家與回診監測血糖，根據成效與副作用調整藥物，若體重過重BMI大於27，可以選擇附帶減重效果的藥物。
至於降血糖藥物可以降低中風風險嗎？巫錫霖醫師坦承還沒有證據，不過只要控制好血糖，應有助降低中風機率。至於已中風糖尿病患者，就要吃抗血小板藥物預防二次中風，如果糖友還沒中風前先吃藥預防，效益還沒有證據，但是糖尿病常合併高血脂、高血壓等其他腦中風危險因子，已知透過降血脂statin類藥物，就有助降低30-40%腦中風風險，一併控制共病更加重要。
預防中風 生活飲食要兼顧
陳柏霖醫師分享，全榖雜糧類、蔬菜類、豆魚蛋肉類、乳品類、水果類、油脂與堅果種子類等六大營養素都要兼顧，吃飯時注意順序，「飯前可先喝水，並優先攝取青菜、肉類，製造飽足感，再吃米飯。」至於飲食內容，建議選擇糙米飯，肉類以去皮的雞鴨魚等白肉為主，豬牛等紅肉適量，並避免油炸、滷、勾芡等烹飪方式。
陳柏霖醫師也補充，門診中許多糖友飯後水果常常吃過量，水果糖分高，建議適量攝取，且吃完後要監控血糖。
糖尿病無聲無息 家族病史者定期檢測
巫錫霖醫師提醒，糖尿病不一定有「多吃、多尿、多喝」三多症狀，很多人測出高血糖才自知，建議糖尿病家族史者應定期檢查；陳柏霖醫師則呼籲，糖尿病患者，應均衡飲食、規律運動，控制血糖避免中風。
若民眾想知道更多腦中風的知識，可上網至腦中風學會官方網站的民眾衛教專區（https://www.stroke.org.tw/GoWeb2/include/index.php?Page=8-2），也可至台灣腦中風病友學會網站獲得更多衛教資訊。
資料來源：健康醫療網 簡單生活七件事(二)糖尿病中風機率是一般人2倍！ 醫籲控糖好處多多
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊