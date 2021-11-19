較預售漲 2~ 5 萬元　全新小改款 Volkswagen Tiguan Allspace 公布正式價格

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為了與標準版區隔定位，此次小改款 Tiguan Allspace 配備上更為豐富，將 IQ.LIGHT 智慧燈組 LED Matrix 矩陣式頭燈與 4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統列為全車系標配，同時全面搭載 2.0 升 EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎。
在外觀上，小改款 Tiguan Allspace 運用了 Volkswagen 新世代設計語彙， 換上全新設計的前保險桿和下氣壩，同時增列銀色飾條點綴，且加入與 Arteon 及 Golf 8 車系的水箱護罩連貫式 LED 定位燈，LED 尾燈也採燻黑設計。
內裝變動幅度追加導入 10.25 吋全邏輯數位化儀表及 9.2 吋第三代 MIB 模組化資訊娛樂系統，搭配 Soft Key 全平面虛擬按鍵及手勢控制功能，也具備原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射 (含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay)、觸控式三區電子恆溫空調及 30 色車室氛圍燈。
動力系統方面，其搭載的 2.0 升 EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎均搭配 DQ381 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，330 TSI 最大馬力達 190hp、最大扭力 32.6kgm、380 TSI 最大馬力達 245hp、最大扭力 37.7kgm。
據原廠表示，面對晶片短缺、製造成本漲幅和運輸延遲等全球因素影響成本急升，因此 2022 年式正式價格有所調漲，不過台灣福斯也宣布年底前 (12/31) 下單仍能享有預售價格的優惠。以 Tiguan 熱銷不斷的情況之下，加上產品成熟度與市場口碑來說，Tiguan Allspace 仍會是同級間熱門的選擇。