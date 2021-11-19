DFSK 於西班牙商業俱樂部聚會展出 Seres 3 與 F5 休旅作品

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本次 DFSK 展出的產品包含 F5 及 Seres 3 共 2 款車型，其中 F5 造型結合了 SUV 與跑車的跨界跑旅風格設計，車頭採用大尺寸星狀水箱罩，搭配 LED 頭燈及日行燈，車側透過豐富的板金摺痕展現肌理線條，車頂設有鯊魚鰭天線，窗框施以鍍鉻綴飾，車門下方及輪拱使用黑色防刮塑料護板，足踏 235/50R18 胎圈組。車尾迎合時下連貫式尾燈設計，中央鑲有鍍鉻飾條提升質感，保桿內整合雙邊單出排氣尾管。尺碼部分，F5 的車身長寬高分別是 4,685x1,865x1,645 (mm)，軸距則為 2,790mm。
內裝方面，F5 採用 10.25 吋液晶數位儀表板，搭配內建 Lin OS 4.0 聯網系統的中控台 10.25 吋觸控螢幕，透過四核心高速運算，具備聲控、遠端控制、互聯網、道路救援及導航等功能。配備方面，提供腳踢感應電動尾門、Pioneer 音響、後座出風口、車外後視鏡加熱、 觸控式空調介面、3 組 12V 電源、前座電熱椅、手機無線充電、全景天窗、電動尾門、Keyless 系統、前方撞擊預警系統、車道偏離警示系統、ESC 電子穩定控制、4 具 SRS 輔助氣囊、 ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置、斜坡起步輔助及胎壓偵測器。
動力配置與底盤方面，F5 採用 SFG15T 1,498cc 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力 137hp，峰值扭力 220Nm，搭配 CVT 無段變速系統及前輪驅動，懸吊系統為前獨立麥花臣式搭配後獨立連桿式。
而採用純電動的 Seres 3 搭載最大馬力 161hp、峰值扭力 300Nm 的電動馬達，搭配容量 53.61kWh 的LiFePO4 電池模組，在 WLTP 測試規範之下擁有 405 公里的最大續航里程，極速為 155km/h ，並有 3 種駕駛模式切換，且僅需 30 分鐘即可自 0% 充至 80% 電量。
外觀方面，Seres 3 與 DFSK Glory iX5 及 Glory 580 等車款類似，採用大面積橫柵水箱罩搭配 LED 頭燈，車側擁有懸浮式車頂設計，足踏 225/55R18 胎圈組。尺碼部分，Seres 3 的車身長寬高分別是 4,385x1,850x1,650 (mm) ，軸距則為 2,655mm。
內裝方面，Seres 3 採用旋扭式排檔，儀表板為全液晶數位設計，中控台配有 10.25 吋觸控螢幕，內建 Lin OS 4.0 智聯系統，提供聲控、遙控、情景設定等功能，方向盤採用真皮材質包覆平底式樣，還擁有透氣設計。配備方面，Seres 3 擁有倒車顯影、低速行人偵測、EPB 電子手煞車、真皮座椅、6 具 SRS 輔助氣囊及車道偏離警示系統等。
國內市場方面，目前 DFSK 總代理合同興未販售乘用車款，主要車款均以商用車為主，分別是雙廂大穩發 S2.5t、一廂金穩發 S2.5t 及一廂半穩發共 3 款。