法式浪漫休旅 入門動力新選擇　Citroën C5 Aircross 1.2L FEEL PACK 試駕

●首次加入 1.2L 直列三缸汽油渦輪引擎
●2021 年式共有 4 個車型等級，不過 2022 年式縮減為 1.2L PureTech 與 1.6 PureTech 兩款汽油動力
●2022 年式標準配備 LED 頭燈 (1.6 Shine Pack 擁有智慧功能)、電動尾門 (舊年式 1.6 PureTech Feel 無)
●前座椅面的紅色飾條改以類織布材質鋪陳
●全車系標準配備完整的 Level 2 等級 ADAS
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Citroën C5 Aircross 最早於 2017 年上海車展正式推出，並陸續在中國大陸及歐洲市場上市，為品牌全新打造的車款，是以 EMP2 模組化平台打造，可說是Peugeot 3008的孿生車種。而國內則在 2019 年首度引進，並於 2021 年推出 2022 年式車型，新增全新的 1.2L 汽油入門動力。
外觀方面，C5 Aircross 在車頭採用融合廠徽與水箱罩的雙層式設計，頭燈為整合 LED 日行燈、轉向角燈輔助照明、Guide me home 延遲熄滅照明及光感應啟閉的 Vision LED 形式，車側配置 Airbump® 預防開門碰撞與摩擦裝置、車側防護輪拱、雙采縱向造型車頂架及 C 型鍍鉻窗框，車尾擁有雙出造型排氣尾飾管，以及 3D 立體四眼造型 LED 尾燈。
C5 Aircross 的車身尺碼長寬高分別是 4,500x1,859x1,692 (mm)，軸距則為 2,730mm。
車尾擁有雙出造型排氣尾飾管，以及 3D 立體四眼造型 LED 尾燈，保險桿兩側設有通風口造型。
水箱罩與頭燈整合，產生獨特的雙層式造型。
C5 Aircross 頭燈整合 LED 日行燈、轉向角燈輔助照明、Guide me home 延遲熄滅照明及光感應啟閉的 Vision LED 形式。
C5 Aircross 足踏黑銀雙采鋁合金輪圈，配胎規格 235/55R18。
雙采縱向造型車頂架。
車尾配置 3D 立體四眼造型 LED 尾燈，辨識度相當高。
內裝方面，C5 Aircross 大量運用矩形導圓角勾勒座艙，分散在方向盤、冷氣出風口、車門飾板等處，視覺效果相當前衛。配備部分，即便身為入門車型，1.2L FEEL PACK 仍具備 12.3 吋全彩數位儀錶顯示幕、12.3 吋全彩數位儀錶顯示幕、8 吋全彩觸控螢幕及雙區恆溫空調等，而後座椅可獨立傾斜、傾倒及前後滑移的機能性更是賣點之一。
C5 Aircross 大量運用矩形導圓角勾勒座艙，分散在方向盤、冷氣出風口、車門飾板等處，視覺效果相當前衛。
12.3 吋全彩數位儀錶顯示幕可顯示豐富的駕駛資訊，支援 4 種模式 (儀錶/駕駛/極簡/自訂) 切換，顯示效果清晰。
C5 Aircross 採用三幅皮革包覆多功能方向盤，後方設有固定於方向機柱上的換檔撥片，握感舒適。
中控台配置 8 吋全彩觸控螢幕，內建 MIRROR SCREEN 鏡射系統，支援 Apple CarPlay/Android Auto 手機連接，螢幕下方設有電容式觸控按鈕來操作車輛主要功能。
C5 Aircross 配備雙區獨立恆溫空調。
即便身為入門車型，C5 Aircross 1.2L FEEL PACK 仍搭載 Qi 手機無線充電座。
中央鞍座配置線傳式排檔桿，P 檔與 M 手動檔位均為按鈕式，後方設有電子手煞車開關，右側提供置物凹槽。
中央鞍座後方配置 2 組具夾緊及止滑功能的置杯座，內部提供氣氛燈。
駕駛座左側按鈕區設有卡夾，便於收納隨身卡片。
Cielo 全景可開啟式玻璃車頂配半透光式隔熱電動遮陽簾需加價新台幣 5.8 萬元進行選配。
C5 Aircross 採用 CAC® 頂級舒適半皮布座椅，1.2L FEEL PACK 車型採用灰黑雙色搭配紅色細格紋飾條，雙前座均為手動調整，發泡棉設定偏軟，但保持足夠支撐性。
後座三張座椅均可獨立進行前後滑移，也可調整傾斜角度。
後座空調出風口為全車系標準配備，乘客可調整風量及風向。
附表為本站實測座艙空間之數據。
C5 Aircross 的標準行李廂置物容積為 580 公升，將後座椅背全數傾倒後可提升至 1,630 公升。
掀開行李廂底板可見到 C5 Aircross 配置小尺寸備胎，中央為隨車工具之收納盒。
安全防護方面，C5 Aircross 全車系標準配備 ACC 主動式定速巡航附自動煞車與再啟動、ASB 主動式煞車輔助系統、BSM 盲點偵測警示系統、DAA 駕駛注意力警示系統、FCW 前方碰撞預警系統、HDA 高速公路駕駛輔助功能、ISA 智慧型速率調整、LKA 車道維持系統、LDWS 車道偏移警示、LPA 車道保持輔助系統、SLI 速率掃描辨識系統、多模式自動切換駐車鏡頭 (後)、EHW 緊急剎車自動燈光警示、ASR 防滑加速控制系統、DSC 動態穩定控制系統、EBA 緊急煞車力道輔助裝置、EBFD 電子式煞車力分配系統、ESP 電子車身穩定控制系統及 6 具 SRS 輔助氣囊等。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，C5 Aircross 1.2 PureTech 採用代號 EB2ADTS 的 1,299cc 直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 EAT8 多模式 8 速手自排變速系統，於 5,500rpm 時可輸出 130bhp 最大馬力，於 1,750rpm 時可輸出 230Nm 峰值扭力，油耗部分在經濟部能源局今年 7 月的測試中繳出 15.7km/L 的成績。
開著 C5 Aircross 1.2L FEEL PACK 上路，可感受到油門踏板設定輕盈但線性，加速時 3 缸引擎與 8 速手自排變速箱間恰當的匹配性，使力道不因排量小而不足，精緻度良好，但運轉聲浪不小。相較於 1.6L 車型，這般的輸出對於日常代步與超車而言尚稱足夠，若有進一步的操駕需求則可升級至 1.6L 版本。
乘駕感受方面，C5 Aircross 承襲 Citroën 向來以舒適著稱的形象，方向盤手感輕盈但保有高度的精準度，過彎感受順暢，且懸吊阻尼雖然偏軟卻有不錯的支撐性，即便為非獨立後懸吊，仍不致於感到過度彈跳，行進時帶給駕駛與乘客的安心感亦足夠，整體調性介於德系硬朗與日系輕盈的格局之間。
C5 Aircross 在新年式加入 1.2L 動力，並調整配備設定後，使入手門檻較過去降低，直逼主流車款的售價區間，讓消費者更有機會體驗法式的浪漫風情與獨到的設計理念，相信對於品牌的銷售表現將有正面的影響。