法式浪漫休旅 入門動力新選擇　Citroën C5 Aircross 1.2L FEEL PACK 試駕

新在哪裡？

●首次加入 1.2L 直列三缸汽油渦輪引擎

●2021 年式共有 4 個車型等級，不過 2022 年式縮減為 1.2L PureTech 與 1.6 PureTech 兩款汽油動力

●2022 年式標準配備 LED 頭燈 (1.6 Shine Pack 擁有智慧功能)、電動尾門 (舊年式 1.6 PureTech Feel 無)

●前座椅面的紅色飾條改以類織布材質鋪陳

●全車系標準配備完整的 Level 2 等級 ADAS