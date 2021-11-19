2021高雄漾藝博駁二登場　盧嘉宏奪評審團大獎

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評審團代表羅禾淋指出，決選過程非常不容易，作品精采程度旗鼓相當，評分也僅有些微差距，因此現場的展示功力便成為主要評選依據，具時勢議題、媒材運用成熟以及利用展間強化作品特性的企圖心，都是能獲得評審團青睞的因素。評審團表示，今年的入圍作品中，木雕格外出色，榮獲「評審團大獎」的盧嘉宏的作品精湛小巧，結合異材質與木上彩雕刻，增加了更多可看性與聯想，而「舢舨計畫：無義02」一作從平面圖到成品呈現，讓觀者看見他的創作發想過程，水的粼粼之於玻璃的透光，別具巧思。
盧嘉宏帶著手傷與不可置信的表情上台領獎，他木訥的表示難以相信剛剛唱名的是自己，因為好多藝術家的作品都很棒。由於家住淡水，所以他對於舢舨船有深刻的記憶，對於過去木雕技藝的卡榫也想要深入研究，雖然左手因為白天製作家具工作的關係而受傷，但他仍是沒有放棄可以展出自己創作的機會，特地南下高雄參展，他開心地表示作品可以獲得肯定，人生值得了，他會繼續努力下去！
獲得「藝術新星獎」的藝術家徐書涵，在粉紅色基調中初試啼聲，兔子與少女的意象傳達強烈的性別氣質，展間也佈置相當用心，粉紅色的遮罩光線與腳邊的毛絨布構成作品與空間的生動對話；陳亮廷的街市絮語為一系列油彩繪畫作品，失焦模糊的畫面中有著他的回憶感與日常觀察，筆觸樸拙清新，呈現細膩的光影變化與人群流動的既視感；陳若云則是以熱像儀的影像為「寫生」對象，她自求學期間便發展該系列至今，作品在經歷疫情後展出，宛如預言般的預示今日的情境。「台灣福興企業獎」得獎者為曾獲得全國百號油畫大展等獎項的藝術家郭書瑜，她的一系列作品以疫情時代的生活為靈感發想，將人置於各種形狀的容器中，表達即使身處限縮的現實環境，依然擁有努力突破的勇氣，以及柔軟且能適應不同框架的身軀。
而「2021高雄漾藝術博覽會」今年首度嘗試聚焦數位藝術，由策展人郭佩奇以「To The Moon-NFT未來啟程計畫」為主題，邀請國內外20位藝術家於國內兩大NFT平台akaSwap及OurSong推出漾藝博線上特展區，並在10月下旬提前上線開展，展出期間的成果相當亮眼！其中OurSong漾藝博特展區推出的作品版次幾乎完售，許多創作者的作品也已進入二手市場流通販售並持續獲得版費收益。