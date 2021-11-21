Citroën C5 Aircross No.002 ---- 正式交車，長測啟動！

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本次訂車與交車均選在寶嘉聯合內湖展示中心，經詢問業務人員後，得知國內目前車源僅有此輛灰色 1.6L FEEL 車型，定價為新台幣 138.8 萬元，此車擁有部分選配，包含車道置中輔助功能使駕駛輔助等級達到 Level 2，另外也選配免鑰匙系統、多地形模式，使配備水準更趨近於 SHINE 車型。
交車之時，先將新車的相關證件點交，並依照原廠的交車確認單檢查各項配件，接著便開始檢視新車外觀與內裝之狀態，因該車先前為展示車，在檢查車況時特別確認座椅是否有勾破情形，經檢視後仍相當完整，便將 C5 Aircross 開回家。
交車之後，小七哥先將來 C5 Aircross 開去進行鍍膜，施工人員將車身及胎圈完全洗淨，再將車身擦拭乾淨，接著將漆面拋光，最後再上鍍膜劑。完成鍍膜後，小七哥便將 C5 Aircross 開去先前多輛長測車輛曾前往黏貼隔熱紙的旭冠店家，經老朋友游老闆分析推薦，選用桑瑪克品牌，前後擋風玻璃選用 smart70，車門為 XC MAX30。
入手 C5 Aircross 後，小七哥總算完成多年的心願，希望能將此車長期持有，細細品味其設計獨到之處，未來將陸續分享長期測試的心得，敬請期待。
本週使用情形方面，C5 Aircross 主要由小七哥本人駕駛，在台北市區進行日常通勤代步及公務往返等用途，自前一次加滿 95 Plus 無鉛汽油後，累積行駛約 451.3 公里後，添加 40.44 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 11.16km/L。