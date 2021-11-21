【油價公告】中油、台塑宣布明(22)日起國內汽油降 0.3 元、柴油降 0.2 元
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2021-11-21 17:55:40
台灣中油台灣中油公司宣布自明（22）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.0元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收0.4元。
台灣中油表示，本週受歐洲COVID-19疫情復燃及美國12月頁岩油產量將增至832萬桶/日，較11月增加8.5萬桶/日影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌1.74美元，新臺幣兌美元匯率升值0.018美元，計算後價格已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，與上週零售價比較汽、柴油應各調漲0.1元及0.2元，換算95無鉛汽油每公升31.7元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.7元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.4元，吸收後汽、柴油實際價格每公升各調降0.3元及0.2元。
台塑石化台塑石油表示，受到歐洲多國新一波疫情再起，以及美國總統拜登呼籲亞洲油品主要消費國釋出戰略原油儲備等因素影響，促使本週國際油價下跌。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年11月22日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.3元/公升，柴油批售價格0.2元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。