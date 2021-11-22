面臨貪腐猖獗多重考驗　保加利亞次輪總統選舉登場

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拉德夫提倡改革，以洗刷保國被稱為全歐盟最貪腐成員國的汙名，他在14日的首輪選舉中得票率達49.5%，似乎將準備展開下一個5年任期。
拉德夫曾支持解除西方國家對俄羅斯的制裁，他表示，保加利亞必須與莫斯科維持務實關係；他針對克里米亞半島發表的言論，也引發烏克蘭抗議。
拉德夫的競選對手、索菲亞大學（Sofia University）校長吉德茲科夫（Anastas Gerdzhikov）上週則拿下22.8%的選票。
獲得巴里索夫背書的吉德茲科夫，競選政見為改善保加利亞商業機會，以及支持司法改革。
保加利亞總統雖大致上為象徵性職位，但因有權在政治危機時期任命臨時內閣，而顯現出其重要性。
新成立的反貪政黨「我們繼續變革」（We Continue The Change）上週贏得國會選舉。兩名受過哈佛大學教育的企業家創辦這一政黨，拉德夫5月時任命他們為臨時部長。
法新社報導，若拉德夫勝選，保加利亞有望迎來一段政治穩定時期。
新保加利亞大學（New Bulgarian University）政治系教授托多羅夫（Antony Todorov）表示：「這次投票是兩種觀點之間的衝突，即對國內貪汙的容忍，與堅決反對公器私用的治理模式。」（譯者：張璦/核稿：劉淑琴）1101121