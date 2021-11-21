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Toyota Corolla Cross No.036 ---- 稱職的音響系統

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-21 21:55:40

Toyota Corolla Cross 原廠音響配置 6 支揚聲器，對照同價位國產小型休旅或者中大型休旅車，其配置合理並在水準範圍內，那麼 6 支揚聲器的聆聽感受如何呢?

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搭載於 Corolla Cross 上的音響系統，原廠並無特別標榜與音響大廠合作，其揚聲器的配置分別於前檔左右兩側以及四扇前後門板前端下方，總計共有 6 個揚聲器。而播放介面則是利用中控台 8 吋多媒體影音螢幕來操作，搭配 Apple Carplay 以及 Android Auto 手機連結功能 ，使用習慣與目前市面上的主流新車相仿，算是相當方便且直覺。

Corolla Cross 其揚聲器的配置分別於前檔左右兩側以及四扇前後門板前端下方，總計共有 6 個揚聲器。
實際聆聽之下，以目前開車聽音樂的習慣，主要以 Apple CarPlay 或者 Android Auto 連接手機的訊源為主，偶爾也會使用收音機。聆聽感受方面，音質表現算是可接受，在耳朵不致感到壓力的音量之下，並無破音的情形發生，加上車內組裝品質也達到水準之內，異音並不明顯。至於高音的表現不算非常清晰，低音也受限於揚聲器並未包含重低音音頻範圍，力道略顯不足。不過坦白說以一部稱職日常代步車來說，除非是音響發燒友，如此表現已經可以接受。

本週使用情形與油耗表現方面，目前 Corolla Cross 車況均運作正常，主要移動範圍還是以台北市區為主，自前次 10/10 加滿 39.85 公升的 98 無鉛汽油後，截至本文刊出時尚未再次加油，故暫時無油耗資訊可向讀者分享，實際油耗數字有待日後加油並計算出後，才會在長測文章中與讀者分享。

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