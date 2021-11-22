鄉下當超商員工超尷尬？內行洩露「2優勢」偷笑：傻傻的
台灣超商密集度高，街上便利商店林立，而店內商品應有盡有，還提供多元服務，成為不少人前往消費的誘因。不過，就有一名網友好奇詢問「在鄉下做超商店員很尷尬吧？」反而引來內行點出超狂優勢。
編輯中心/綜合報導
2021-11-22 11:02:53｜2021-11-22 11:18:29
一名網友於PTT八卦板上表示，鄉下人口較少，若你在當地的超商工作，「每天都是鄰居村里民進出，每個人都認識你，知道你住哪家，你還要笑臉服務他們，感覺就低了一階」。
他坦言若是當老闆或店長就算了，「做員工就很尷尬了吧？賺的錢也不會多分你，還要跟鄰居陪笑。過年的時候怎麼面對家人？放假的時候，那些村里民怎麼看待走在社區的你？」這便讓他好奇詢問「在鄉下做超商店員很尷尬吧？」
問題曝光後，鄉民們反而持不同看法，直言「你往另一個方向想，你打混，大家都認識，所以不會被檢舉」、「自己人才不會被刁難，傻傻的」、「鄉下開店獨佔很爽阿！都市才是看人臉色」、「不會啊很輕鬆，消費不多，薪水一樣」、「大家都很熟反而不會被刁，誰在機車就一公審」。綜合網友看法，認為在超商工作不僅事少，且因與客人都熟識，減少了遇到奧客或被檢舉、刁難的問題。（編輯：陳雅雲）