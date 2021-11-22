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10秒分勝負的頂峰對決，Ferrari F8 Tributo vs McLaren 765LT vs Porsche 911 GT2 RS

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-22 12:55:20

超跑讓人迷戀的就是強大的動力與驚人的加速和操控，對於買家來說馬力大小與加速多快從來不是重點，各來一輛就對了，但對於我們買不起的百姓卻好奇誰跑得快，日前外媒便進行一場Ferrari F8 Tributo、McLaren 765LT、Porsche 911 GT2 RS直線加速比賽。

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對於層峰買家來說哪一款超跑跑得快或馬力大向來不是重點，總之各買一輛就對了，但對於買不起的百姓反到卻感到好奇，而車廠間也想要在對手面前展現實力，而日前外媒就安排一場超跑的直線加速對決。

此次參加車款為Ferrari F8 Tributo、McLaren 765LT、Porsche 911 GT2 RS，在看影片前不免俗要介紹各車性能規格，首先F8 Tributo搭載3.9升V8升渦輪引擎，擁有720hp最大馬力，765LT則搭載4.0聲V8渦輪引擎，擁有三車之中最大的765hp馬力輸出，而911 GT2 RS則在3.8升水平對臥六缸渦輪引擎推動下提供700hp輸出。帳面數據上彼此都在伯仲之間，因此過程也是勢均力敵，直到終點線前才分出勝負。

F8 Tributo擁有720hp最大馬力。
F8 Tributo擁有720hp最大馬力。
765LT的馬力在三車中最具優勢。
765LT的馬力在三車中最具優勢。
911 GT2 RS則有700hp輸出。
911 GT2 RS則有700hp輸出。
影片來源 carwow

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